Se usa o iPhone 5s é melhor trocar porque este é agora um produto obsoleto segundo a Apple

A Apple tem fama de garantir aos seus produtos uma longevidade grande, associada a um suporte também prolongado para estas propostas. O iPhone é um caso exemplo claro destas práticas e agora o iPhone 5s chega finalmente ao seu final de vida. Este smartphone foi agora categorizado pela Apple como um produto obsoleto.

O iPhone 5s é agora um produto obsoleto

A Apple fez algumas alterações na lista de produtos antigos e obsoletos e adicionou-lhe três produtos. Notavelmente, a Apple colocou o iPhone 5s na sua lista de obsoletos, o iPod Touch de sexta geração e a edição de 2015 do iMac de 21,5 polegadas na sua lista de produtos vintage.

Fruto desta novidade, quem ainda usa o iPhone 5s, terá um produto obsoleto e +e confrontado com a necessidade de mudar para um novo iPhone, com design, processador, eficiência de bateria e câmaras melhores. Quem puder esperar alguns meses, poderá ter acesso direto à nova série do iPhone 16, com lançamento previsto para setembro.

Quando um produto é colocado na lista de obsoletos, isso significa que a Apple não oferecerá mais nenhum suporte ao hardware para esse produto, como troca de bateria, etc. Nos últimos dois anos, o iPhone 5s esteve na lista de produtos vintage. Além disso, os reparadores autorizados não podem encomendar peças para nenhum produto obsoleto. A Apple considera um dispositivo obsoleto quando deixa de distribuí-lo para venda por mais de sete anos.

Apple também tornou alguns produtos vintage

A Apple lançou o iPhone 5s em setembro de 2013. A principal novidade desta proposta era o sensor de impressão digital do Touch ID, construído no botão Home. O dispositivo era alimentado pelo SoC A7, que foi o primeiro da Apple com arquitetura de 64 bits.

Por outro lado, o iPod Touch (de 6ª geração), lançado em 2015, com a edição 2015 do iMac de 21,5 polegadas com tela Retina 4K, figuram agora na lista de produtos vintage. A Apple menciona um produto como vintage quando já se passaram mais de cinco anos desde que a Apple parou de o distribuir para venda.

Os reparadores autorizados pela Apple ainda podem oferecer reparações e encomendar peças para produtos antigos por até mais dois anos. No entanto, as peças serão fornecidas com base na sua disponibilidade. A lista atualizada de produtos obsoletos e vintage pode ser consultada aqui.