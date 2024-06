Tesla está em guerra! Acionistas recusam-se a pagar bónus salarial a Elon Musk

A poucos dias da reunião de acionistas da Tesla, os seus investidores assistem a uma feroz batalha de interesses. O conselho de administração da Tesla precisa de reunir apoio para que a empresa possa pagar a Elon Musk a parte proporcional dos 55 mil milhões de dólares que um tribunal lhe negou. Muitos acionistas recusam-se a fazê-lo.

A decisão judicial que deu início a tudo

Em janeiro de 2024, um juiz do estado americano de Delaware decidiu a favor de um grupo de acionistas da Tesla, bloqueando o bónus salarial de 55 mil milhões de dólares de Elon Musk, aprovado pelo conselho de administração da empresa. O bloqueio dessas ações teve um enorme impacto nos cofres de Elon Musk. Esse bónus era o único rendimento salarial que receberia da Tesla, uma vez que recebe um salário simbólico de um dólar.

Perante um tal ataque aos seus interesses, Elon Musk não ficou de braços cruzados durante todos estes meses. O CEO da Tesla aproveitou os maus resultados de vendas para mostrar pulso firme na sua liderança, reafirmando o seu compromisso com a gestão da empresa, justamente quando muitos o acusavam de estar mais preocupado com a SpaceX do que com a empresa que liderava.

A decisão judicial de janeiro pôs em causa a imparcialidade de um conselho de administração composto por pessoas próximas de Elon Musk, incluindo o seu irmão Kimbal Musk e o seu amigo James Murdoch. Longe de manter as aparências, o mesmo conselho de administração apela agora sem rodeios a um voto favorável a um novo bónus salarial no valor de 46 mil milhões para o multimilionário CEO da Tesla e a uma mudança fiscal para o Texas.

A presidente do conselho de administração da Tesla, Robyn Denholm, pediu aos acionistas que votassem a favor das propostas do conselho.

Uma autêntica guerra na Tesla

A Tesla lançou uma campanha publicitária para apoiar a remuneração milionária do seu CEO e criou mesmo um website onde os acionistas podem votar a favor. De um lado, os apoiantes de Elon Musk divulgam vídeos e guias nas redes sociais (sobretudo no X, claro) para mostrar aos pequenos acionistas da Tesla como devem votar a favor dos interesses de Musk.

Do lado oposto, alguns dos maiores investidores corporativos e individuais já manifestaram a sua rejeição às propostas do conselho de administração. Na sua batalha, um grupo destes investidores enviou uma carta aos restantes acionistas convidando-os a votar contra a administração.

A Electrek noticiou que Leo Koguan, um admirador declarado de Elon Musk e o maior acionista minoritário da Tesla, já manifestou a sua rejeição ao pagamento de um bónus milionário ao CEO da empresa. Do lado dos fundos corporativos, o fundo California Public Employees' Pension System (CalPERS) e a consultora Glass Lewis declararam publicamente que vão votar não.

Isso fez com que se tornassem alvos da ira dos tweets de Musk, que os atacou, lançando uma campanha de difamação no X contra alguns e críticas duras contra outros.

