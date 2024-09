Huawei conseguiu bater Apple em mais uma área! Agora foi no mercado dos wearables

Ainda que sujeita a muitas restrições e bloqueios, a Huawei tem conseguido crescer de forma paulatina, mas muito firme. Reinventou-se e procurou outras áreas de negócio, onde tem dado cartas. Uma nova prova surge agora, com dados que mostram que a Huawei conseguiu bater a Apple em mais uma área: o mercado de wearables.

Huawei volta a conseguir bater a Apple

Um total de 43,7 milhões de wearables de pulso (bandas inteligentes e smartwatches) foram colocados no mercado durante abril a junho e a Huawei estava no topo deste mercado global em remessas e quota de mercado. Segundo os dados mais recentes da IDC, a Huawei registou uma taxa de crescimento notável, com 8,9 milhões de remessas globais e uma quota de mercado de 20,3%.

A China continua a ser um dos maiores mercados, onde a Huawei atingiu cerca de 6 milhões de wearables de pulso e expandiu a sua quota de mercado para 38,4%. Apesar do sucesso da Huawei, o mercado global de wearables inteligentes registou um ligeiro declínio de 0,7% em comparação com o período homólogo.

A Huawei viu grande procura pela sua smartband e smartwatches, sendo o Watch Fit 3 um dos responsáveis por este crescimento em todo o mundo. A marca conseguiu também expandir a sua quota de mercado na Europa Central e Oriental, Médio Oriente e África e América Latina.

Concorrência feroz no mercado de wearables

A Xiaomi ficou em segundo lugar no mercado global, com 5,9 milhões de remessas e uma quota de mercado de 13,5%. A série Redmi, de entrada da Xiaomi serviu como responsável pelo crescimento, enquanto dispositivos premium, como o Watch S3 e o Watch 2, também tiveram um bom desempenho.

A Apple ficou em terceiro lugar com 5,7 milhões de remessas e uma quota de mercado de 13,1%. A gigante de Cupertino registou um declínio de quase 12% nas remessas anuais devido à feroz competição e aos preços dos seus concorrentes chineses.

A Samsung enviou 3,3 milhões de wearables neste período, com o seu Galaxy Fit 3 a servir como principal motor de crescimento. A BBK completa os cinco primeiros com 2,9 milhões de remessas e 6,6% de quota de mercado graças à forte procura pelos seus modelos de relógios infantis na China.