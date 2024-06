Apple lança novas atualizações de firmware para todos os modelos de AirPods

Com a chegada de novas versões dos sistemas operativos, os dispositivos da Apple, como auscultadores, ratos, teclado, trackpads...entre outros, têm igualmente necessidade de melhor firmware. Todos os AirPods serão agora atualizados.

Mais qualidade para os AirPods

A Apple está a lançar uma nova atualização de firmware para os utilizadores dos AirPods 2, AirPods 3, AirPods Max e AirPods Pro.

Como de costume, os AirPods serão atualizados quando estiverem a carregar e dentro do alcance do Bluetooth do seu iPhone, iPad ou Mac que esteja ligado a uma rede Wi-Fi.

Aqui está um resumo das versões de firmware atuais de cada um dos modelos de AirPods da Apple:

AirPods Pro (2.ª geração) com capa de carregamento MagSafe (USB-C): 6.5.8 (6F8)

AirPods Pro (2.ª geração) com caixa de carregamento MagSafe (Lightning): 6.5.8 (6F8)

AirPods Pro (1.ª geração): 6A326

AirPods (3.ª geração): 6A326

AirPods (2.ª geração): 6A326

AirPods Max: 6A326

AirPods (1.ª geração): 6.8.8

Há também uma nova atualização para os Beats Fit Pro (versão 6F8) e Powerbeats Pro (versão 6F8).

Como verificar o firmware dos AirPods

Para verificar a versão do firmware dos auscultadores:

Abra a aplicação Definições no iPhone;

Navegue até ao menu "Bluetooth (ou vá direto ao menu dos AirPods);

Encontre os seus AirPods na lista de dispositivos

Toque no "i" junto a eles;

Veja o número da "Versão de firmware

Como provavelmente já sabe, não é possível atualizar manualmente os AirPods para novas versões de firmware.