Moto Tag: Motorola lança o localizador rival do AirTag da Apple

Apesar de não ter sido a Apple a iniciar este mercado, a verdade é que a empresa americana apareceu depois, mas fez melhor com os AirTags. O resultado está bem patente: as etiquetas Bluetooth estão na moda. A Samsung apresentou recentemente a sua SmarTag 2, vários fabricantes chineses estão a aderir com propostas particularmente baratas para competir com os melhores. A Motorola lançou o seu produto, o Moto Tag.

A Motorola juntou-se ao movimento com o seu Moto Tag, o seu primeiro localizador Bluetooth. É compatível com a rede Google Find My Device, bem como com UWB2 para uma localização ainda mais precisa.

Este é o aspeto do primeiro dispositivo de localização de objetos Motorola:

Tal como outras etiquetas Bluetooth, com um design bastante compacto, o Moto Tag destina-se a ser utilizada em qualquer tipo de objeto. Em qualquer dispositivo, funciona no âmbito do Find My Device, para que possamos localizar os nossos objetos através da rede Google.

No caso de termos um dispositivo de última geração com Ultra Wide Band 2, poderemos determinar a localização exata do nosso dispositivo. Da mesma forma, o Moto Tag tem um botão bastante curioso: um para encontrar o nosso telemóvel.

A Motorola deu especial ênfase à segurança do Moto Tag. Os dados de localização do utilizador são encriptados de ponta a ponta. Também podemos fazer uma pesquisa manual para verificar se há alguma tag a seguir-nos e é compatível com os alertas de localização do iOS e do Android (embora não funcione com a aplicação Encontrar da Apple).

O emparelhamento utiliza o protocolo Fast Pair, o mesmo protocolo utilizado pelos melhores auscultadores Bluetooth no Android. Basta tirá-las da caixa, aproximá-las do seu telemóvel com Bluetooth e premir um botão.

Tal como outras etiquetas Bluetooth, o Moto Tag utiliza uma pilha CR2032 que promete durar um ano. Tem um design IP67, sendo compatível com a imersão em água doce durante 1 metro até 30 minutos.

Preço e disponibilidade

O Moto Tag estará brevemente disponível na Europa, já a partir do dia 2 de agosto (possivelmente também em Portugal), a um preço de venda recomendado de 39,99 euros por unidade, e 139,99 euros para um pack de quatro unidades.

