Tesla chama 11 mil Cybertruck à oficina para resolver novos problemas de fabrico

Depois de muitos anos a ser preparada, a Cybertruck da Tesla está finalmente no mercado, ainda que num número limitado de unidades. Esta pickup elétrica está novamente com problemas o que levará mais de 11 mil unidades à oficina para trocar algumas peças e por problemas de fabrico.

Tesla chama 11 mil Cybertruck à oficina

Apesar de não ser esperado, a Tesla está novamente com problemas com a Cybertruck. Esta pickup elétrica terá de ser novamente intervencionada e ver algumas mudanças serem aplicadas. São dois novos recalls, anunciados em documentos publicados pela Administração Nacional de Segurança no Trânsito Rodoviário, que afetam cada um mais de 11.000 unidades.

Ao todo são 2 problemas distintos, com o primeiro a estar no controlador do motor do limpa-para-brisa dianteiro. Este pode parar de funcionar porque recebe muita corrente elétrica. Esta falha pode reduzir a visibilidade, aumentando o risco de acidente. A Tesla afirma não ter conhecimento de acidentes ou ferimentos causados ​​pelo problema.

RCLRPT-24V457-8511

Vai resolver novos problemas de fabrico

A empresa garante que substituirá o motor do limpa-para-brisa dianteiro sem nenhum custo para os proprietários da Cybertruck. A notificação para esta intervenção deverá ser enviada pela Tesla por carta em 18 de agosto.

Num outro recall, uma peça de acabamento presente na caixa de carga da pickup pode soltar-se e voar, criando perigo para outros motoristas. A Tesla afirma em documentos que o acabamento é instalado com adesivo, e que isso pode não ter sido aplicado corretamente na sua construção na fábrica da marca.

RCAK-24V456-3688

2.º recall recente desta pickup elétrica

A empresa irá substituir ou alterar a peça de acabamento para que ela fique fixa de forma permanente no lugar esperado. Os proprietários da Cybertruck vão ser notificados por carta também no dia 18 de agosto.

Ainda que alguns destes problemas fossem já conhecidos, apenas estavam identificados nas unidades novas. Este novo recall vem resolver as falhas nas unidades que já circulam e que assim ficam livres de problemas. Curiosamente, esta situação segue outra em que o pedal do travão estava mal preso e podia bloquear ao ser usado.