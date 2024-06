Há um novo firmware disponível para o Magic Mouse da Apple, mas não o poderá instalar

A Apple tem muitos dispositivos e cada um é suportado por firmware dedicado da empresa. Este software é atualizado periodicamente, pelo menos nos produtos mais preponderantes. É verdade que no caso dos acessórios Magic Mouse e Magic Trackpad, já há vários anos não havia novidades. Agora, segundo uma partilha na web, a empresa de Cupertino está a lançar uma atualização. Contudo, provavelmente não irá receber esta atualização para os seus dispositivos.

Apple lançou um novo firmware para Magic Mouse e Trackpad

O firmware atualizado permite um desempenho melhor dos dispositivos. Além disso, está em causa também a segurança do produto. A Apple não costuma deixar esta área abandonada. E, conforme observado pelo utilizador do X @aaronp613, a empresa lançou um novo firmware para o Magic Mouse e o Magic Trackpad na passada segunda-feira.

O novo firmware é a versão 3.1.1. No entanto, a atualização destes acessórios é bastante difícil, quase impossível mesmo!

Embora o macOS tenha mecanismos para atualizar os acessórios da Apple, muitos utilizadores têm notado ao longo dos anos que os seus dispositivos estão presos ao firmware original de fábrica. Por exemplo, o meu próprio Magic Mouse, comprado em 2019, ainda tem o firmware 1.9.2.

Por outras palavras, é provável que o novo firmware seja fornecido com novo hardware e que os atuais proprietários não recebam a atualização.

Também não há detalhes sobre o que há de novo na atualização de firmware de hoje. O mais provável é que se limite a corrigir erros e a melhorar a fiabilidade dos acessórios.

Não se faz de forma automática?

Sim, a única hipótese é mesmo na atualização do sistema operativo, a Apple atualizar também o Magic Mouse e o Trackpad. Aliás, os proprietários da segunda geração de AirPods Pro receberão uma atualização de firmware este outono com novas funcionalidades, incluindo gestos para atender e recusar chamadas.

Isto porque a atualização faz parte do iOS 18, que está atualmente disponível como versão beta para programadores. Portanto, com as novidades implementadas no macOS, é muito possível que, a seu tempo, estas versões venham a ser atualizadas.