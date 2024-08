É oficial! Apple apresentará o novo iPhone 16 e outras novidades no dia 9 de setembro

A Apple anunciou oficialmente que apresentará a série iPhone 16 no dia 9 de setembro. O evento será realizado no Steve Jobs Theatre, no Apple Park, sob o título “Glowtime”. Os rumores anteriores sugeriam que o evento seria realizado no dia 10 de setembro, mas a Apple confirmou a data para 9 de setembro.

Evento Apple acontece no dia 9 de setembro

Os rumores sobre o iPhone 16 têm estado a crescer e a ganhar forma. É um processo normal, agora que nos aproximamos da data da sua revelação. A Apple colocou um pouco final na especulação sobre o seu evento e revelou que este se realizará no dia 9 de setembro, no Steve Jobs Theatre, no Apple Park, sob o tema “Glowtime”

Tem sido avançado que os modelos Pro do iPhone 16 terão ecrãs maiores e será introduzido um novo botão que facilitará a captura de fotos. Este novo botão facilitará a captação de imagens rápidas, especialmente no modo paisagem.

Além disso, espera-se que todos os modelos do iPhone 16 venham com a funcionalidade “Botão de ação” encontrada na série iPhone 15 Pro. O Apple Watch Series 10 com um ecrã maior e um novo chip também deverá ser apresentado no evento.

Será revelado o iPhone 16 e outras novidades

É ainda referido que duas novas versões de AirPods poderão ser anunciadas no evento. Espera-se que a série iPhone 16 suporte o Apple Intelligence, o conjunto de características de inteligência artificial da Apple anunciado no início deste ano.

Além disso, parece provável que as principais atualizações do sistema operativo, como o iOS 18, iPadOS 18, macOS Sequoia e watchOS 11, estejam disponíveis imediatamente após o evento. Estes novos dispositivos Apple e atualizações de software eram aguardados com grande expectativa no mundo da tecnologia.

Segundo a Apple, as novas funcionalidades oferecerão aos utilizadores da Apple uma experiência mais avançada e inovadora. Então, o que pensa das inovações que a série iPhone 16 e outros produtos da Apple trarão? Não se esqueça de partilhar connosco os seus comentários!