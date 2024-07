TSMC prepara-se para produzir o chip A19 do iPhone 17 com testes de 2 nanómetros

A Apple continua a trazer inovação à arquitetura do iPhone (e não só). A utilização do chip de 2 nanómetros no iPhone 17 é um salto considerável, com fabrico da TSMC. Para termos uma ideia, uma fita de ADN tem 2,5 nm de espessura.

iPhone 17 terá um chip de 2 nanómetros

O parceiro de chips da Apple está prestes a iniciar a produção experimental de chips utilizando um processo de fabrico de 2 nanómetros, em preparação para a produção do chip A19 destinado ao iPhone 17.

Desde 2022, a TSMC tem planeado produzir em massa chips utilizando um processo de 2 nanómetros até 2025. Este cronograma permitirá que o chip A19 do iPhone 17 Pro seja o primeiro do seu tipo a utilizar este processo.

Os notoriamente longos cronogramas de produção da Apple, devido à sua cadeia de fornecimento extremamente complexa, significam que as empresas que fabricam componentes precisam de trabalhar cedo para alinhar os seus processos.

Segundo um relatório de terça-feira, parece que a TSMC está a fazer exatamente isso.

De acordo com o Liberty Times via ET News, a TSMC vai iniciar a produção experimental de semicondutores de 2 nanómetros na sua fábrica em Baoshan já na próxima semana. O equipamento foi instalado na fábrica do Norte de Taiwan no segundo trimestre de 2023.

A produção experimental para o terceiro trimestre será mais cedo do que o previsto, com o mercado a esperar que o teste da TSMC ocorresse no quarto trimestre. Agora pensa-se que o cronograma acelerado visa ajudar a TSMC a alcançar uma taxa de produção estável antes de iniciar a produção em massa.

A mudança para um processo de 2 nanómetros deverá também incluir uma transição para a tecnologia gate all around (GAA), bem como a tecnologia de fornecimento de energia pelo lado traseiro (BSPR).

Espera-se que a nova tecnologia melhore o desempenho e a eficiência energética dos chips que utilizam esta técnica, o que, por sua vez, ajudará a aumentar o desempenho do A19.

A Apple está extremamente interessada em começar a produzir chips de 2 nanómetros com a TSMC. Em maio, o COO Jeff Williams visitou Taiwan para discutir a produção de 2 nanómetros, bem como o desenvolvimento de chips mais voltados para a inteligência artificial para promover a causa da Apple Intelligence.