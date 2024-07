Novo Renault Master disponível para encomenda a partir de 42.930€ em Portugal

Apresentado na feira Solutrans, em Lyon, a 21 de novembro de 2023, o Renault Master foi concebido para "ir mais longe, transportar mais e custar menos". Já está disponível para encomenda em Portugal a partir de 42.930€.

Desde o lançamento, em 1980, o Renault Master já vendeu mais de três milhões de unidades. Líder histórico no mercado europeu, esteve sempre disponível numa gama muita completa, capaz de satisfazer todas as necessidades (urbanas e suburbanas) e exigências dos utilizadores profissionais.

O Novo Renault Master é disso exemplo, pois apresenta-se com:

20 tipos de carroçaria;

Mais 20 transformações possíveis em fábrica Renault;

Um número infinito de transformações possíveis locais;

Uma carga útil melhorada de até 2,4 toneladas;

Um volume de carga entre os 11 e os 22 m3;

Tração dianteira ou traseira;

Melhor largura de acesso e comprimento de carga da sua classe.

Um furgão de nova geração e uma referência em termos de consumo de combustível, inovação e equipamento, o Novo Master está disponível no nível de equipamento advance, com uma vasta gama de elementos de série.

Motores e preços

O Novo Master é o furgão mais eficiente da categoria, com um design “Aerovan” e uma resistência aerodinâmica (CdA) reduzida em 20%.

O motor diesel Blue dCi está disponível em quatro variantes, com potências de 105, 130, 150 e 170 cv.

Todos os motores proporcionam melhorias significativas no consumo de combustível (- 1,5l/100 km, em média) e nas emissões de CO2 (- 39g/km), mantendo o Novo Master abaixo da marca dos 200g/km. No final do ano, vai estar disponível uma variante com caixa automática de nove velocidades.

O novo furgão elétrico de referência na Europa, também está disponível numa versão E-Tech 100% elétrico com bateria de 87 kWh, perfeita para percursos longos e que responde a todas as necessidades, com uma autonomia recorde de até 460 km.

O Novo Renault Master bate recordes, com uma carga útil de até 1625 kg compatível com a carta B, uma autonomia de até 460 km. O consumo de energia mantém-se moderado, com um valor WLTP de 21 kWh/100 km com a bateria de 87 kWh, graças a um inovador sistema de gestão térmica.

O carregamento rápido de 130 kW CC permite recuperar 230 km de autonomia, em 30 minutos. Em casa, com uma wallbox de 22 kW CA, a bateria pode ser carregada de 10% a 100% em quatro horas.

Posteriormente ficarão disponíveis versões equipadas com uma bateria de 40 kWh e até 200 km de autonomia com preços a serem revelados em setembro.

As motorizações com caixa de velocidades manual estão disponíveis para encomenda, em Portugal, com as primeiras entregas previstas para o mês de setembro. As versões com caixa de velocidades automática estão previstas chegar no início de 2025.

Van Blue dCi 105 Blue dCi 130 Blue dCi 150 Blue dCi 170 E-Tech grande autonomia L2H2 3.5T advance 42 930 € 44 780 € 46 320 € 47 420 € 67 150 € L3H2 3.5T advance 44 160 € 46 010 € 47 550 € 48 650 € 68 380 € L2H2 4T advance - 44 780 € 46 320 € 47 420 € 68 870 € L3H2 4T advance - 46 010 € 47 550 € 48 650 € 70 100 €

Preços recomendados com IVA incluído.