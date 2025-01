China apresenta um dos bullet trains mais rápidos do mundo: 450 km/h

A China continua a liderar o caminho para um futuro mais rápido no setor ferroviário, graças ao lançamento de um novo modelo de bullet train (comboio-bala) de alta velocidade. No último fim de semana, a China State Railway Group apresentou o protótipo do CR450, que promete ser o comboio comercial de alta velocidade mais rápido do mundo.

Velocidade comercial de 400 km/h

De acordo com o jornal South China Morning Post, o CR450 atingirá uma velocidade máxima de 450 km/h e uma velocidade comercial operacional de até 400 km/h. Para efeito de comparação, os atuais comboios CR400 da China operam a cerca de 350 km/h.

Com este novo modelo, a viagem de 1100 quilómetros entre Pequim e Xangai poderá ser concluída em aproximadamente 2 horas e 30 minutos, segundo a agência estatal Yicai Global.

Embora o CR450 ainda esteja na fase de protótipo, desenvolver um comboio capaz de atingir estas velocidades é um marco significativo em termos de inovação tecnológica e engenharia. Segundo um comunicado do governo chinês, o CR450 pesará menos 10% do que os seus predecessores e reduzirá a resistência operacional - a força necessária para mover o comboio - em 22%.

Elementos como a estrutura de proteção dos rodados (bogie enclosure), desenhada para minimizar a resistência do ar a altas velocidades, e um design aerodinâmico com um nariz pontiagudo e para-brisas otimizados, ajudam o CR450 a manter a sua aceleração máxima.

Manter estas velocidades requer mais trabalhos

Apesar do impressionante potencial do CR450, há uma diferença significativa entre as capacidades teóricas de velocidade e a sua aplicação prática. Por exemplo, o TGV francês atingiu um recorde de 574,8 km/h em 2007, um feito que continua invicto entre comboios de passageiros convencionais.

Contudo, em operação regular, o TGV tem uma velocidade média de cerca de 280 km/h. A China, por outro lado, já opera os comboios comerciais mais rápidos do mundo, com várias rotas que regularmente atingem 350 km/h. Alcançar velocidades ainda mais elevadas requer infraestruturas adaptadas, como trilhos com alinhamento específico.

Segundo a empresa de consultoria de infraestruturas AECOM, quanto maior a velocidade de um comboio, maior é o raio de curvatura necessário para garantir que o veículo possa contornar curvas de forma segura sem precisar de reduzir significativamente a velocidade ou enfrentar riscos graves.

O raio de curvatura aumenta exponencialmente com a velocidade: para um comboio a 360 km/h, é necessário um raio de curva de cerca de 10 quilómetros; a 400 km/h, esse raio aumenta para aproximadamente 11 quilómetros. O governo chinês afirma que o CR450 entrará em operação "o mais breve possível".

Leia também: