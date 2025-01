DHL utilizou um carro autónomo para melhorar a logística entre terminais de um aeroporto

No sentido de modernizar as cadeias de abastecimento dos aeroportos, que melhoram toda a experiência do cliente, a DHL estabeleceu uma parceria com a empresa de software autónomo Oxa. O objetivo passou por melhorar a logística entre os terminais do aeroporto de Heathrow, no oeste de Londres, em Inglaterra.

A DHL mantém uma Parceria Estratégica com o Aeroporto de Heathrow, em Londres, desde 2020, com a empresa a fornecer logística de bagagem e outros serviços de suporte.

Num novo projeto com a Oxa, uma empresa de software autónomo, a empresa de transporte de mercadorias pretende usar a autonomia para otimizar as operações, melhorando a eficiência de todo o serviço de transferência de bagagem entre terminais.

Existem enormes oportunidades para modernizar as cadeias de abastecimento dos aeroportos com veículos inteligentes e autónomos que melhoram toda a experiência do cliente. Estamos muito satisfeitos com a parceria com a DHL para apoiar a utilização de veículos autónomos nas operações em Heathrow e em todo o mundo - trabalhando para uma logística (aeroportuária) totalmente automatizada em escala.

Explicou Gavin Jackson, diretor-executivo da Oxa.

[Vídeo original]

O teste da DHL, em Londres, que completou com segurança mais de 1287,5 km de condução totalmente autónoma em apenas 14 dias, foi realizado com um sedã automatizado.

Posteriormente, o objetivo passará por utilizar plataformas de veículos mais adequadas para a transferência de bagagem, incluindo carrinhas elétricas e equipamento de assistência em terra eletrificado.

O aeroporto procura ser "extraordinário; preparado para o futuro", segundo Nigel Milton, diretor de Comunicação e Sustentabilidade.

Tendo acompanhado este projeto inovador e sustentável em primeira mão, estou confiante de que colaborações como esta com o nosso parceiro estratégico DHL e o seu parceiro Oxa ajudar-nos-ão a concretizar a nossa ambição.

Na sua perspetiva, "o futuro das operações aeroportuárias exige avanços que aumentem a eficiência, reduzam o impacto ambiental e apoiem o aumento da capacidade". Assim sendo, este projeto "é uma prova empolgante do progresso que tornará cada viagem em Heathrow melhor".