5 razões pelas quais poderá não querer mudar para Linux

Antes de mais nada, o Linux é ótimo. Este sistema operativo tem vindo a evoluir a passos largos e é adorado por muitos. No entanto, para aqueles que nunca o usaram em qualquer uma das suas possibilidades, ainda há razões para pensar duas vezes antes de mergulhar.

1. É um jogador de PC hardcore

Se é um jogador de PC, o Linux pode não ser para si. Pelo menos ainda não. Atualmente, o Linux pode correr muitos jogos Windows sem falhas graças a projetos como o Proton, e as variantes do Linux como o SteamOS foram concebidas para tirar o máximo partido disso. Ainda assim, não obtém a compatibilidade a 100% e o melhor desempenho que obteria com o Windows.

Afinal, o jogo está a ser executado através de uma camada de compatibilidade. Por isso, se o que interessa são os jogos para PC, diria que o Linux é uma opção a ter em conta, mas ainda não é uma opção a adotar, a não ser que saiba que os únicos jogos que joga funcionam.

2. O seu software não funciona em Linux

Se precisa de usar um software específico que não tem uma versão nativa para Linux, então essa é uma boa razão para não usar o sistema operativo (ou kernel). Afinal, o que realmente importa são as aplicações de que precisamos.

Dito isto, há muitas maneiras de fazer com que o software Windows (por exemplo) seja executado no Linux. Com o WINE, que é a abreviação de "WINE Is Not an Emulator".

Se as suas aplicações de eleição tiverem boas classificações no que diz respeito a soluções como o WINE, então pode não ser um problema. É claro que não há mal nenhum em experimentar por si próprio, embora seja aconselhada a utilização do Linux numa máquina virtual enquanto testa se o seu software funciona ou não.

3. O seu hardware não tem drivers para Linux

Quando instala pela primeira vez a sua distribuição Linux favorita, pode descobrir que algumas coisas não funcionam de imediato. Encontrar e instalar controladores para Linux é mais fácil do que nunca, claro, e muito hardware irá funcionar de imediato, mas num mundo focado no Windows, pode esperar passar algum tempo a conseguir que hardware mais obscuro funcione bem, ou funcione de todo.

4. Precisa de suporte oficial de software

Se tiver problemas com o Windows ou o macOS, tem uma linha de apoio ao cliente para a qual pode ligar ou enviar um e-mail, o que para muitas pessoas é absolutamente necessário fora da nossa bolha de geeks. O Linux, como um sistema operativo open-source, não tem um canal de suporte central. Assim, terá de visitar fóruns ou outros recursos de apoio ao utilizador para obter a ajuda de que necessita.

Isso não quer dizer que não possa obter suporte dedicado ao Linux. Existe toda uma indústria de apoio ao Linux, como a Red Hat Enterprise ou a Ubuntu Pro, mas estas destinam-se geralmente a clientes empresariais e não a utilizadores comuns. Assim, a possibilidade de mudar para Linux dependerá da disponibilidade ou não do tipo de suporte de que necessita.

5. Não gosta de sujar as mãos

Em comparação com o Windows ou o macOS, a probabilidade de um utilizador de Linux ter de ir ao Terminal ou passar tempo a fazer coisas técnicas com as quais a pessoa comum não quer lidar é muito maior.

O Windows e o macOS fazem um trabalho mais agressivo ao esconder os parafusos dos seus utilizadores, e é tanto uma força como uma fraqueza do Linux em geral que o funcionamento interno esteja mais exposto.

Dito isto, o Linux não é melhor nem pior do que o Windows, o IOS ou o Android. É diferente. Para alguns geeks e máquinas mais antigas, é ótimo, para outras pessoas, não tanto.

