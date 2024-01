Wine 9: Corra aplicações Windows no Linux ou macOS

Certamente que já lhe aconteceu estar numa distribuição Linux e lembrar-se que precisava de uma determinada aplicação, mas essa não se encontra disponível para o seu sistema. Num caso desses a ferramenta Wine pode ser a solução! Conheça as novidades do Wine 9.

Wine é um projeto que permite executar em ambientes Linux, no macOS, BSD e similares software especificamente concebido para o Microsoft Windows.

Esta ferramenta funciona como uma camada (semelhante a um emulador) que disponibiliza uma API compatível com a do Windows; ao serem executadas as diferentes funções, o Wine irá traduzi-las para rotinas em UNIX cujo resultado seja idêntico.

Melhorias e novidades do Wine 9.0

Suporte experimental para Wayland

"Emulação» do Windows 10 por omissão

7.000 correções

Nova arquitetura Windows on Windows de 64-bit (WoW64)

Saber mais aqui

Se são utilizadores do Linux ou do macOS e querem ter aplicações Windows a correr de forma direta e sem qualquer emulação, então o Wine é a solução que procuram. Nem sempre é simples de usar, mas no geral cumpre com o que promete.

Wine 9