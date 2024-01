Sand Land, título inspirado em Akira Toriyama já tem data de lançamento

Sand Land, o videojogo em desenvolvimento pela equipa de desenvolvimento nipónica ILCA e que é inspirado pelo mangá de Akira Toriyama (com o mesmo nome) já tem data oficial de lançamento. Venham conferir...

Baseado no mangá de Akira Toriyama, em Sand Land, os jogadores vestem a pele de Beelzebub (príncipe dos demónios), o demónio que, de uma forma curiosa e estranhamente divertida, se transforma num heroi.

Sand Land, a terra onde decorre a ação do jogo, tornou-se num mundo árido e mortífero onde tanto humanos como demónios sofrem com uma brutal escassez de água. Beelzebub, o seu acompanhante Thief e o destemido Xerife Rao, partem numa aventura extraordinária em busca da Fonte Lendária escondida no deserto. O fim é apenas o início, pois além deste terreno árido existe um novo reino para explorar.

Sanda Land é um RPG de ação, no qual os jogadores irão encontrar o mundo nostálgico e imaginativo criado por Akira Toriyama. Controlando Beelzebub, os jogadores irão ter de aprender a dominar os seus poderes enquanto lideram o grupo de heróis improváveis (e inadaptados) na exploração desta estranha terra.

Muitos perigos e ameaças irão deparar-se pelo caminho, como bandidos, vida selvagem hostil e o Exército Real!

Além dos seus companheiros e aliados, Beelzebub terá ainda o apoio de vários veículos que usará tanto para se deslocar, como para combater as ameaças que se lhe colocam pelo caminho.

O jogo terá ainda um sistema sim, no qual teremos de gerir e evoluir a nossa base de operações na cidade de Spino, e no entremeados, ir criando relacionamentos com os seus habitantes (tomar atenção às necessidades, exigências e desejos dos habitantes). Nas nossas missões pelo deserto, será ainda possível encontrar e recrutar exilados para a nossa cidade e dessa forma, será interessante ver a cidade e suas capacidades a florescer e crescer

Sand Land, o videojogo baseado na obra original de Akira Toriyama será lançado para a PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S e PC a 26 de Abril de 2024.