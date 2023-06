Jogo The Division 2 atinge a marca de 20 milhões de jogadores

O mercado dos jogos é, sem dúvida, um dos mais rentáveis de todos no mundo da tecnologia. E existem alguns títulos que continuam a ser um sucesso mesmo depois de alguns anos passados desde o seu lançamento. É o caso e The Division 2 que, com mais de 4 anos no mercado, conseguiu recentemente atingir a marca de 20 milhões de jogadores.

The Division 2 regista 20 milhões de jogadores

O jogo Tom Clancy's The Division 2 foi lançado no dia 15 de março de 2019 pelas mãos da Ubisoft, tendo sido desenvolvido pela Massive Entertainment. Este título está no mercado então há mais de 4 anos, mas continua a conquistar novos jogadores ao longo dos tempos.

Recentemente, as criadoras anunciaram através da rede social Twitter que The Division 2 atingiu a marca de 20 milhões de jogadores. O jogo vai receber novos conteúdos ao longo desta semana, o que poderá contribuir ainda mais para o incremento de gamers.

Tal como a empresa anunciou, na próxima quinta-feira (8), o jogo vai receber a sua nova temporada do quinto ano designada de Broken Wings. Alguns detalhes desta novidade serão revelados no canal do jogo na plataforma de jogos Twitch nesta quarta-feira (7).

Inicialmente, os criadores estimavam dar apenas 2 anos de suporte a The Division 2, mas essa previsão alargou-se até aos dias de hoje. O diretor criativo do jogo, Yannick Banchereau, disse recentemente que a adesão contínua dos jogadores a este título se deve à oferta de novos conteúdos, especialmente durante a expansão "Warlords of New York".

O jogo está atualmente disponível para várias plataformas, como PC, Xbox Series X e Series S, Xbox One e PlayStation 4.