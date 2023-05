Firewalk Studios é o mais recente membro dos PlayStation Studios

Os PlayStation Studios são uma marca criada pela Sony Playstation com o objetivo de gerir e supervisionar o desenvolvimento de jogos a cargo de estúdios da Sony Interactive Entertainment. O número de estúdios continua a crescer e a Firewalk Studios juntou-se.

A Sony Interactive Entertainment anunciou, na semana passada, a aquisição dos Firewalk Studios, uma equipa de desenvolvimento de jogos americana sediada em Bellevue, Washington. Uma equipa extremamente talentosa, e com alguns grandes títulos no seu curriculum, que envolvem nomes como Resident Evil 4 Remake, Warzone 2.0 ou Wo Long: Fallen Dynasty.

Como parte da aquisição, os Firewalk Studios estão já a trabalhar no seu primeiro jogo original AAA+. Trata-se de um titulo multijogador para PlayStation 5 e PC.

A Firewalk Studios irá colaborar com equipas de desenvolvimento de classe mundial, incluindo a Bungie e a Haven Interactive Studios, para definir uma nova geração de experiências de live service para os jogadores da PlayStation.

Com sede em Bellevue, WA, a Firewalk foi fundada em 2018 como parte da ProbablyMonsters, uma empresa independente de jogos AAA fundada pelo CEO Harold Ryan (antigo CEO, Presidente e Chairman da Bungie) que constrói equipas de jogos sustentáveis centradas em títulos AAA originais. A equipa de criadores da Firewalk, liderada pelos veteranos da indústria Tony Hsu (Chefe de Estúdio, anteriormente GM e SVP do Destino na Activision) e Ryan Ellis (Director de Jogos, anteriormente Director Criativo na Bungie), tem anos de experiência colectiva em alguns dos títulos multijogadores mais bem sucedidos e impactantes da indústria de videojogos, e a Firewalk será o 20º estúdio a juntar-se aos PlayStation Studios.

"A Firewalk Studios é dirigida por uma equipa de classe mundial altamente experiente e profundamente apaixonada pela criação de jogos multijogadores excepcionais que fomentam experiências memoráveis", disse Jim Ryan, Presidente & CEO da Sony Interactive Entertainment. "Estou confiante que o próximo projeto do estúdio será uma adição robusta ao portfólio dos PlayStation Studios, e que os seus conhecimentos em live service e tecnológicos serão fundamentais para ajudar a aumentar o alcance da PlayStation", acrescentou.

Por outro lado, Hermen Hulst, Diretor dos PlayStation Studios, disse: "Estamos muito entusiasmados por expandir a nossa relação de colaboração com os estúdios Firewalk e dar formalmente as boas-vindas à equipa aos PlayStation Studios".

"Temos tido o privilégio de trabalhar com ProbablyMonsters e a Firewalk há vários anos e as nossas equipas partilham a mesma ambição de criar experiências significativas para os jogadores. A abordagem inovadora da Firewalk para contar histórias relacionadas e o seu compromisso com uma jogabilidade de alta qualidade continua a exceder as nossas expectativas. Penso que os fãs vão ficar muito satisfeitos quando virem o que a Firewalk tem reservado para eles", continuou Hulst.

Já Tony Hsu, Studio Head da Firewalk Studios, comentou: "Reunimos uma equipa incrível na Firewalk Studios, construída especificamente para trazer experiências multiplayer memoráveis aos jogadores de todo o mundo". E continuou: "A SIE tem apoiado a visão da nossa equipa desde o início e, com o incrível poder criativo do ecossistema dos PlayStation Studios, este próximo passo irá ajudar-nos a transformar essa visão numa realidade".