Electronic Arts lança alguns títulos clássicos no Steam

Eis uma novidade que é bem capaz de alegrar os jogadores mais saudosistas. A Electronic Arts acaba de anunciar o lançamento de alguns títulos clássicos na plataforma Steam. Venham ver quais...

A Electronic Arts é uma editora de jogos com um longo e rico passado e como tal, é normal que na sua lista de jogos existam alguns que, apesar de desconhecidos para as novas gerações de jogadores, tenham feito as delicias dos mais velhos em tempos idos.

São muitos os exemplos de jogos com o selo de qualidade da EA que ao longo dos anos foram sendo lançados, tiveram o seu tempo áureo e, inevitavelmente, vieram a cair no esquecimento.

De forma a contrariar um pouco isso mesmo, a Electronic Arts revelou recentemente o lançamento de alguns desses jogos icónicos e de outros tempos, na plataforma Steam.

Com efeito, a Electronic Arts abriu os seus cofres e encontrou uma série de "tesourinhos sorridentes", ou por outras palavras, jogos clássicos de PC que outrora foram fortes motivos de vicio, e lançou-os na plataforma Steam.

A lista de jogos apresenta nomes como SimCity 3000 Unlimited, Command & Conquer ou o fantástico The Saboteur mas o melhor é ver a lista completa:

Command & Conquer - The Ultimate Collection

Sim City 3000 Unlimited

Populous

Populous 2: Trials of the Olympic Gods

Populous: The Beginning

Dungeon Keeper Gold

Dungeon Keeper 2

Sid Meier's Alpha Centauri Planetary Pack

The Saboteur