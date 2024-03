Perigo para o YouTube? Spotify permite agora ver videoclipes na aplicação

O Spotify começou a adicionar videoclipes à sua plataforma de streaming de música. A partir de agora, alguns utilizadores em países selecionados poderão escolher entre ouvir a música através do áudio ou, por outro lado, ver o videoclipe através de um botão que aparece no próprio ecrã de reprodução.

De momento, não é possível ver os videoclipes através do Spotify, uma vez que só está disponível em alguns mercados e, infelizmente, Portugal não é um deles. A empresa detalhou num e-mail ao TechCrunch que escolheu os países para lançar a versão beta, seguindo "uma série de critérios, incluindo o tamanho do mercado e a disponibilidade de suporte de conteúdo local". Os países são Brasil, Colômbia, Alemanha, Indonésia, Itália, Quénia, Países Baixos, Polónia, Filipinas, Suécia e o Reino Unido.

No entanto, para ver um videoclipe no Spotify, é necessário ter uma assinatura premium ativa. Isto significa que os utilizadores com um plano gratuito terão de optar por outras plataformas, como o YouTube.

A integração de videoclipes no Spotify também é um pouco diferente do que a Apple Music ou o YouTube oferecem. Em vez de ter de procurar o vídeo na plataforma ou na página do artista, a aplicação vai apresentar um botão específico chamado "Mudar para vídeo" no ecrã de reprodução, que vai parar a reprodução da música e abrir o vídeo. O clip apresentará também um botão para meter em ecrã inteiro e, se o utilizador clicar no ecrã, poderá aceder a um botão "Mudar para áudio".

Spotify implementou vídeos de música de uma forma bastante intuitiva

Uma vez terminado o videoclipe, o Spotify reproduzirá a música seguinte na fila em formato áudio. Por outro lado, se o utilizador estiver a ver um vídeo e fechar a aplicação, este deixará de ser reproduzido. Os vídeos de música também estão disponíveis na versão web do Spotify, onde aparecem num separador lateral.

Como explica o Spotify, os videoclipes são carregados localmente na plataforma e não contêm nenhuma publicidade. De momento, no entanto, o número de videoclipes é algo limitado. A empresa diz que existem atualmente milhares de vídeos musicais e que pretende "dar prioridade a uma vasta gama de géneros e artistas" nos respetivos mercados onde a funcionalidade está disponível.

Embora esta nova funcionalidade seja uma excelente notícia para os utilizadores do Spotify, está longe de ser uma funcionalidade inovadora. De facto, outras plataformas de streaming de música, como a Apple Music, incluem há muito videoclipes na aplicação. O Spotify, no entanto, conseguiu implementar vídeos de música de uma forma muito mais intuitiva.

