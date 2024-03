Marte pode causar remoinhos no fundo do mar na Terra

À medida que a tecnologia evolui e o poder de processamento aumenta, descobrimos que o nosso planeta é muito influenciado pelos seus "parceiros" do Sistema Solar. Numa análise das antigas correntes oceânicas foi encontrado um ciclo que coincide com as órbitas da Terra e de Marte. Mas... o planeta vermelho está a aproximadamente 225 milhões de quilómetros de nós, como pode ter influência nos nossos mares?

Marte poderá estar mais ligado à Terra do que se pensa

Na verdade, a Terra e Marte estão próximos em termos planetários. Quando as suas órbitas se alinham, Marte passa a uma distância de apenas 54,6 milhões de quilómetros do nosso mármore azul.

Uma nova investigação sobre sedimentos oceânicos profundos sugere que a gravidade do quarto planeta pode ter impacto no fluxo e refluxo das correntes. Isto poderia apontar para um "grande ciclo" de 2,4 milhões de anos nos nossos oceanos, controlado pela órbita de Marte.

À medida que a Terra continua a aquecer devido à atividade humana, existe a preocupação de que as correntes oceânicas que distribuem o calor e os nutrientes possam mudar ou parar completamente.

A Terra passou por numerosos ciclos de aquecimento e arrefecimento ao longo das eras e a equipa da Universidade de Sydney e da Universidade de Sorbonne procurou compreender melhor as correntes oceânicas ao longo destes ciclos.

Para o efeito, perfuraram centenas de amostras de núcleos de todo o mundo para analisar as camadas de sedimentos.

Quando os redemoinhos e vórtices estão ativos nas profundezas do oceano, há interrupções na deposição de sedimentos. Quando estes efeitos estão ausentes, os sedimentos acumulam-se uniformemente.

Os 293 núcleos do mar profundo mostraram evidências de 387 quebras de sedimentos e não estavam distribuídos aleatoriamente. Em vez disso, as quebras agrupavam-se em torno de um ciclo de 2,4 milhões de anos que coincide perfeitamente com as órbitas da Terra e de Marte.

Os campos gravitacionais dos planetas do Sistema Solar interferem uns com os outros e esta interação, chamada ressonância, altera a excentricidade planetária, uma medida do grau de circularidade das suas órbitas.

Dise Dietmar Müller da Universidade de Sydney.

Variação orbital ou ciclo de Milankovitch

Há décadas atrás, os cientistas confirmaram que os planetas maiores, como Júpiter e Saturno, podem puxar pela órbita da Terra, fazendo com que esta se torne mais excêntrica no que é conhecido como ciclo de Milankovitch. Este é um dos principais fatores das eras glaciares, mas Marte tem muito menos gravidade, apesar da sua maior proximidade. Pode não ser capaz de afetar a nossa órbita, mas parece afetar o comportamento da água.

O estudo concluiu que as quebras coincidiam com períodos mais quentes do clima da Terra, alguns dos quais excedem mesmo os atuais níveis de alterações climáticas antropogénicas . Isto pode ser uma boa notícia - existe a preocupação entre os cientistas de que a atual tendência de aquecimento possa fazer com que a vital Circulação de Revolvimento Meridional do Atlântico abrande ou pare completamente.

A agitação induzida por Marte pode indicar que outras correntes podem assumir o controlo durante os períodos de temperaturas mais elevadas. No entanto, mesmo que os oceanos sejam mais resistentes às alterações climáticas do que se pensava, continuam a existir os perigos da subida do nível do mar, tempestades mais intensas e temperaturas perigosamente quentes.