Falha informática na rede ATM “deu” 40 milhões de euros

A rede ATM (Asynchronous Transfer Mode) tem garantida a segurança necessária para que não haja problemas. No entanto, tratando-se de sistemas digitais, essa garantia não é total. Uma falha recente nos ATM "deu" 40 milhões de euros.

Falha da rede ATM foi amplamente divulgada nas redes sociais por estudantes...

Tudo não passou de um erro informático que fez com que a rede ATM desse mais de 40 milhões de euros. Tudo aconteceu com o Commercial Bank of Ethiopia que é o maior banco do país africano. Segundo os relatos, as pessoas poderiam levantar montantes que não tinham disponíveis.

De acordo com um comunicado do banco central da Etiópia, o problema deveu-se a uma “atualização e uma inspeção de rotina ao sistema”. Foi, entretanto, descartada a possibilidade de um ciberataque ao sistema. No total foi possível levantar via rede ATM 2.400 milhões de birres etíopes (o que equivale a 42 milhões de dólares ou 38,7 milhões de euros).

A falha foi amplamente divulgada nas redes sociais por estudantes, mas o banco já veio dizer que não apresentará quaisquer acusações contra os estudantes que divulgaram a falha. Abe Sano, CEO do banco, referiu que a maioria do dinheiro foi mesmo retirada por estudantes.

Depois de se perceber o que estava a acontecer, o sistema bancário etíope foi encerrado durante várias horas.