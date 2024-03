Chegou o P7i Wing Edition da XPeng! Qual a novidade?

A XPeng tem vindo aos poucos a ganhar expressão no segmento automóvel. A marca chinesa tem no seu portefólio carros interessantes e inovadores e recentemente lançou o P7i Wing Edition.

P7i Wing Edition portas abrem para cima...

A XPeng é uma fabricante de carros elétricos chinesa que tem vindo a tornar-se popular, até porque já chegou à Europa. No seu mais recentemente lançamento, a XPeng anunciou o P7i Wing Edition que, tal como o nome sugere, trata-se de um carro que vem com portas que abrem para cima.

Baseado no P7i 702 Max, o P7i Wing Edition vem, na sua versão base, com motor elétrico de 276 cavalos (205 kW) e binário máximo de 440 Nm. Na versão dual motor, este veículo tem motor elétrico de 48 kW e binário de 757 Nm.

Equipado com uma bateria de 86.2 kWh, é garantida uma autonomia de 702 km. O P7i Wing Edition mantém o design da versão original. Esta nova versão pode também ser adquirido nas cores Starry Purple e Starry Blue. Destaque também para as jantes de 19" totalmente pretas.

O P7i já está no mercado chinês há mais de um ano, mas agora a marca lançou este restyling com esta característica das portas. De referir também que a Tesla tem o Model X com as populares Falcon Wings.