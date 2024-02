Apple Vision Pro 2 estará a 8 meses do seu lançamento

É um facto que os Apple Vision Pro estão novamente a deixar o mercado tecnológico agitado. Apesar de ser um dispositivo ainda confinado aos EUA, é certo que chegará a todos os continentes, mais mês, menos mês. No entanto, e sendo este o primeiro produto de uma nova linha, há quem já esteja a pensar como será e quando aparecerá versão 2 dos Vision Pro. Há já algumas ideias.

Estará o mundo preparado para a computação espacial?

A Apple está aparentemente a pelo menos oito meses de distância de uma segunda geração do Vision Pro, de acordo com Mark Gurman da Bloomberg no seu último boletim informativo "Power On".

Ele reitera os relatos de que algumas das unidades deste computador espacial estão a ser devolvidas. No entanto, alguns relatórios referem que a produção destes equipamentos ainda é lenta e deverá demorar até que a versão existente se estenda a mais mercados.

Um dos pontos menos positivos da intensa procura que o dispositivo recebeu foram, na média dos 14 dias, as devoluções. E para este fenómeno Mark Gurman deixou algumas das razões pelas quais as pessoas estão a devolver o Vision Pro:

O dispositivo é simplesmente demasiado pesado, demasiado complicado de manusear, dá dores de cabeça e é desconfortável.

A atual falta de aplicações e conteúdos de vídeo não justifica o preço.

As funcionalidades de trabalho não tornam as pessoas mais produtivas do que a simples utilização de um monitor externo normal com um Mac - e são difíceis de utilizar durante longos períodos.

Os ecrãs têm demasiado brilho, o campo de visão é demasiado estreito e o dispositivo causa fadiga ocular e problemas de visão.

O produto pode fazer com que os utilizadores se sintam isolados da família e dos amigos. Ainda não existem experiências significativas de partilha e o Vision Pro não pode ser facilmente passado a outras pessoas devido à necessidade de um ajuste preciso.

Todas estas queixas são justas. No entanto, a grande maioria dos seus proprietários não faz eco destas queixas, como sendo um motivo válido para a devolução. Aliás, muitos dos que devolveram são youtubers, influencers, curiosos que, dentro do prazo possível para devolução, quiseram testar, fazer conteúdo e depois não pretendem ficar com ele.

O que poderia acrescentar ou melhorar a versão 2 dos Vision Pro?

Quanto ao Vision Pro 2, um modelo topo de gama de segunda geração e um dispositivo de computação espacial que será mais barato e, eventualmente, sem algumas características apresentadas neste modelo atual.

A versão dois poderá assim apresentar estas funcionalidades:

A capacidade de mostrar vários ecrãs do ambiente de trabalho do Mac quando ligado sem fios a um Vision Pro (a primeira versão apenas suporta uma visualização do ambiente de trabalho de cada vez).

A capacidade de vários utilizadores do Vision Pro numa videochamada FaceTime de várias pessoas utilizarem Personas (a versão realista de RV de um utilizador com base num scan facial). A primeira versão apenas suportará conversas individuais com Personas.

Fitness+ e a capacidade de fazer exercício físico enquanto usa o dispositivo com conteúdos de fitness virtual.

Mais leve, fabricado com outro tipo de materiais, como a Apple tem apresentado no iPhone

Claro que, no que toca às aplicações, a Apple precisa de tempo, os programadores precisam de tempo, porque é um ambiente novo. No entanto, a empresa conta já mais de 1.000 aplicações totalmente adaptadas e prontas a serem usadas nos óculos de computação espacial.

Além disso, no que toca a afinações de brilho, qualidade de alguns gráficos, o hardware que a Apple colocou, permite um desenvolvimento acrescido do sistema operativo visionOS, o que, como temos visto, permite correções para melhorar o que um novo mundo de feedback chega à empresa de Cupertino.

Por último, não podemos esquecer que a concorrência está cada vez mais atenta e com o caminho aberto. Há rumores do trabalho da Samsung para este segmento, da Huawei, assim como a Meta continua a pressionar o mercado com a geração Quest. Outros também irão aparecer.