Sabemos que a Volvo não brinca em serviço, pelo que as propostas que apresenta são o resultado de muita investigação em design, conforto, segurança e tecnologia. Desta vez, fomos conhecer o novo EX30, um pequeno, mas poderoso SUV 100% elétrico, que nos ha encantado.

Volvo EX30: traço escandinavo para o mercado dos elétricos

A Volvo prima pela qualidade e, por isso, as nossas expectativas eram elevadas. O mais pequeno SUV da marca sueca chegou recentemente ao mercado e promete tornar a vida na cidade mais fácil, segura e, claro, sustentável. Falamos do EX30, um modelo 100% elétrico e, segundo a fabricante, aquele que tem menor pegada de CO2. Foi apresentado, em Milão, há poucos meses, e o Pplware foi conduzi-lo pela cidade de Barcelona.

Numa primeira impressão, o carro tem umas linhas harmoniosas, da escola quadrada, simétrica, que os nossos olhos gostam. Traz traços da marca por toda a carroçaria, mas notamos que tem menos luxos, não comprometendo, apesar disso, o conforto ou a segurança. Os materiais, que agora são sustentáveis, seguem aquela velha máxima do "primeiro estranha-se, depois entranha-se", pois não são logo à partida a nossa melhor impressão, mas depois percebe-se a razão de serem como são... simples!

Após algumas centenas de quilómetros, pelas ruas catalãs, a pergunta que se impõe é: gostamos ou não gostamos? Não, de facto não gostamos... adoramos!

Mentalidade prática, sem perder a identidade

O EX30 chega para alargar a gama de carros 100% elétricos da Volvo Cars, que agora conta com quatro modelos (XC40, C40, EX90 e EX30). O mercado dos eletrificados está a ganhar força, numa tendência que se prevê crescente, pelo que as fabricantes já não se recusam a dar-lhe cartas.

Sublinhando a missão que a Volvo assumiu de impulsionar a eletrificação, o EX30 chega ao mercado com um preço competitivo, disponibilizando os carros 100% elétricos a um leque mais alargado de clientes.

O EX30 pode ser o nosso SUV mais pequeno de sempre, mas representa um grande passo para os nossos clientes e para a marca. Gostamos de dizer que o EX30 é pequeno, mas poderoso, porque oferece tudo o que se deseja num Volvo, mas numa embalagem mais pequena. Como qualquer Volvo, é um produto excecional, seguro e produzido em função das pessoas e das suas necessidades.

Partilhou Jim Rowan, CEO da Volvo Cars.

O EX30 representa os valores de design da Volvo, ainda que num formato mais pequeno. A distância entre eixos é longa, asseverando conforto, e as jantes de grandes dimensões e proporções equilibradas dão-lhe o toque de modernidade e tornam-no visualmente apelativo. Além disso, está disponível em cinco cores.

No interior, a abordagem minimalista permitiu à Volvo construir um carro com a pegada de CO2 mais baixa de sempre para a marca.

Volvo EX30 também será produzido na Europa

Com o EX30, a Volvo dá aos clientes a possibilidade de escolherem qual a bateria elétrica que melhor se adequa às suas necessidades: apresenta três opções de grupos propulsores e dois tipos de bateria diferentes.

Sob o mote de facilitar a vida na cidade, a Volvo pensou nos clientes que não têm como escapar à vida citadina, propondo-lhes a opção "Single Motor" com bateria LFP, ideal para aqueles que fazem curtas distâncias entre carregamentos.

Esta alternativa utiliza a química do fosfato de ferro-lítio, mas é mais económica e resulta de uma produção que consome menos recursos, constituindo a melhor opção para os clientes que não necessitam de uma grande autonomia.

Para quem precisa de larga autonomia, especificamente até 480 km entre carregamentos, a variante "Single Motor Extended Range", que tem uma bateria NMC, talvez seja a melhor opção. Esta inclui lítio, níquel, manganésio e cobalto, e produz a sua energia de forma mais eficiente.

Para potencializar a experiência de condução, a Volvo afinou o chassis do EX30, de modo a tirar o máximo partido das suas dimensões compactas. O baixo centro de gravidade, bem como o peso relativamente reduzido e distribuído de forma uniforme, resulta numa condução fácil e mais ágil dentro e fora da cidade.

Além da segurança e da tecnologia que as fabricantes já não podem deixar de fora, a experiência do utilizador é melhorada com a presença de um ecrã único, com tecnologia Google integrada, onde se apresenta a versão mais recente do sistema de infotainment Volvo.

O EX30 procura tornar a vida a bordo mais conveniente, relaxante e agradável, através de tecnologia de ponta e design escandinavo atento ao detalhe. É possível escolher entre quatro opções de interior distintas, com várias opções de arrumação no habitáculo.

Mais, o EX30 será o primeiro automóvel da marca sueca a incluir a nova geração Park Pilot Assist.

Esta funcionalidade consegue gerir qualquer tipo de lugar de estacionamento, incluindo paralelos, curvos, perpendiculares e diagonais em espinha, facilitando o estacionamento em espaços apertados.

A empresa, que faz parte do Grupo Geely, controlado por Li Shufu, onde se juntam marcas como a Polestar, Lotus, Proton ou Smart, tinha como estratégia, para garantir um preço mais em conta, produzir o EX30 recorrendo à plataforma SEA da Geely e produzir o elétrico na China. Contudo, face a uma auscultação do mercado e prevendo o sucesso de vendas destes pequeno SUV, a empresa decidiu alargar a produção à Europa.

Como tal, a partir de 2025, o EX30 irá começar a ser fabricado também em Ghent, na Bélgica.

Preços e disponibilidade

O preço da versão base, o EX30 Single Motor Core, em Portugal, é de 37.895,83€ PVPR (despesas não incluídas).

A Volvo oferece 5 anos de manutenção programada incluída. As primeiras unidades deverão começar a chegar aos clientes no início de 2024.

Em breve iremos apresentar um ensaio mais alargado no nosso país deste que será (não temos dúvidas) um sucesso no mercado dos elétricos.