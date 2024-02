Companhia aérea quer pesar os passageiros antes de entrarem no avião

Quem viaja sabe que a bagagem de porão é pesada no check-in do aeroporto. Muitos também sabem que, por vezes, os "olheiros" das companhias obrigam-nos a mostrar a bagagem de mão, que levamos para a cabine, para tentar convencer-nos de que a mochila tem algumas gramas de excesso de peso. No entanto, agora, há uma empresa de aviação que pesa os passageiros antes de entrarem no avião.

O "peso do passageiro" é determinante para o custo da viagem

Num projeto da empresa aérea europeia Finnair, no seu centro de operações do aeroporto de Helsínquia, os passageiros voluntários são pesados na porta de embarque, para a empresa poder aperfeiçoar as estimativas de peso dos aviões antes da descolagem.

Neste processo os passageiros são pesados com as suas malas de mão. Segundo referiu Päivyt Tallqvist, vice-presidente sénior de comunicações da Finnair, à CNN, tudo é anónimo, sendo que apenas o funcionário da porta de embarque vê o peso.

A experiência começou na segunda-feira e, na quinta-feira de manhã, 800 voluntários já tinham participado, disse Tallqvist, acrescentando que a companhia aérea ficou "positivamente surpreendida com o número de voluntários".

Comunicámos este inquérito aos clientes da Finnair através dos nossos canais nas redes sociais e da nossa aplicação móvel, e os primeiros voluntários pediram proactivamente para participar, mesmo antes de o equipamento ter sido montado.

Afirmou Päivyt Tallqvist

Empresa planeia pesar 1200 passageiros na época de inverno e mais no verão

Tallqvist afirmou que a companhia aérea recolhe dados sobre o peso médio dos passageiros e das suas bagagens de mão "para efeitos de cálculo do equilíbrio e do desempenho das aeronaves, necessários para a operação segura dos voos".

As companhias aéreas calculam o peso dos aviões - o peso de todas as pessoas a bordo, bem como da carga e da bagagem no porão, e de coisas como o catering e os tanques de água a bordo - antes de cada descolagem, com o seu centro de gravidade.

O peso e o caimento de um avião podem afetar o lugar onde os passageiros se podem sentar e, nalguns casos, até o número de passageiros permitido a bordo e a quantidade de bagagem que pode ir no porão. Cada avião em que se voa tem um peso máximo definido para uma descolagem segura.

Embora as companhias aéreas conheçam o peso de todos os outros elementos, o peso dos clientes e da sua bagagem de mão é calculado com base nos pesos médios confirmados pela Autoridade da Aviação Civil.

Afirmou Tallqvist.

As companhias aéreas utilizam geralmente os pesos médios dos passageiros fornecidos pela Autoridade Europeia para a Segurança da Aviação, mas também podem utilizar os seus próprios pesos, aprovados pelas autoridades. A Finnair utiliza as suas próprias medições desde 2018, mas estas devem ser atualizadas a cada cinco anos - daí a atualização.

A Finnair recolhe dados para as estações de inverno e verão, uma vez que os passageiros tendem a usar roupas e casacos mais pesados durante os frios invernos finlandeses. As leituras de inverno serão concluídas em fevereiro e as de verão entre abril e maio.

A companhia aérea calculará um peso médio a partir das medições efetuadas e enviará os dados à Agência Finlandesa dos Transportes e Comunicações para verificação. Os pesos serão utilizados para os cálculos de carga a partir de 2025-30.