Terramoto de magnitude 7,6 atinge o Japão, aviso de tsunami emitido

O ano começa com a terra a tremer no Japão. Um enorme terremoto de magnitude 7,6 atingiu o centro-norte do país e foi emitido o alerta de tsunami. Olhos postos nas centrais nucleares.

Sismos de 7,6 e ondas que podem chega até 5 metros

A Agência Meteorológica do Japão emitiu um aviso sobre a possibilidade de tsunamis ao longo das costas das zonas administrativas de Ishikawa, Niigata e Toyama após alguns fortes abalos nas zonas ocidentais.

Também foram emitidos avisos de evacuação para os residentes da zona.

Segundo a NHK, não se registaram danos nas centrais nucleares de Ohi e Takahama, situadas na província de Fukui, a cerca de 57 quilómetros da província de Ishikawa, que são exploradas pela Kansai Electric Power Company.

Várias casas e postes de eletricidade caíram na cidade de Suzu, na província de Ishikawa, na sequência do terramoto de segunda-feira à tarde.

A cidade sofreu um terramoto com um nível de gravidade superior a seis na escala de intensidade japonesa, que vai de 0 a sete, o que indica um abalo relativamente forte durante o evento.

Alerta de tsunami levado muito a sério

A cidade de Toyama, na província de Toyama, registou um tsunami de cerca de um metro às 16h35 (hora do Japão), enquanto a cidade de Kashiwazaki, na província de Niigata, observou um tsunami de 40 centímetros às 16h36.

Operadoras de comunicações móveis têm em prontidão serviços de mensagens em caso de catástrofe.

As principais empresas, como a NTT Docomo, a KDDI, a Softbank e a Rakuten Mobile, estão agora a ajudar as pessoas com um serviço especial em que os utilizadores se podem registar e dizer a outras pessoas se estão em segurança, enviando mensagens pela Internet.

Podem aceder a esta informação a partir de smartphones, outros telemóveis e computadores. É uma forma de garantir que toda a gente está bem depois de uma catástrofe, informou a emissora nacional NHK.

As notícias de última hora indicam que os tsunamis estão a atingir a costa do Mar do Japão, constituindo uma ameaça contínua com a possibilidade de aumentar de altura.

Aconselha-se o estado de alerta máximo e as pessoas são fortemente encorajadas a procurar refúgio em terrenos mais elevados, afastando-se o mais possível das zonas costeiras. As precauções de segurança e a ação imediata são cruciais em resposta ao risco contínuo de tsunami.

A história não se esquece

Esta é a primeira vez desde o terramoto de 2011 no nordeste do Japão que foi emitido um "aviso de tsunami importante". Este aviso é declarado quando se prevê a ocorrência de um tsunami com uma altura igual ou superior a 3 metros.

A emissão deste aviso sugere uma ameaça potencial significativa, sublinhando a importância de medidas de preparação imediatas e reforçadas nas regiões afectadas.

Em 11 de março, o Japão foi atingido por um terramoto de magnitude 9,0 que provocou um tsunami catastrófico que causou a morte de 20 000 pessoas.

O tsunami também provocou um grave acidente nuclear na central eléctrica de Fukushima Daiichi, que é considerado o segundo pior acidente nuclear depois do desastre de Chernobyl em 1986.