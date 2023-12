Índia bloqueia websites das exchanges de criptomoedas Binance e Kraken

A Unidade de Inteligência Financeira (FIU), uma agência governamental indiana que examina as transações financeiras, disse que nove bolsas de criptomoedas - incluindo a Binance, Kraken, Kucoin e Mexc - estão a operar "ilegalmente" no país sem cumprir a lei contra a lavagem de dinheiro e pediu ao Ministério de IT para bloquear os seus sites.

A FIU disse que emitiu avisos de causa de demonstração para todas as nove empresas. As exchanges de criptomoedas são obrigadas a cumprir as regras de combate à lavagem de dinheiro da Índia e não podem escapar das diretrizes apenas porque não têm presença física no país, disse a agência governamental.

No entanto, várias entidades offshore, embora atendam a uma parte substancial dos utilizadores indianos, não estavam a ser registadas e a enquadrar-se na estrutura de Anti-Lavagem de Dinheiro (AML) e Contra-Financiamento do Terrorismo (CFT).

Disse.

As criptomoedas foram incluídas no âmbito da estrutura de combate à lavagem de dinheiro / combate ao financiamento do terrorismo na Índia em março deste ano. Um total de 31 empresas de criptomoedas registraram-se na FIU.

Muitos comerciantes indianos mudaram para plataformas globais de criptomoedas nos últimos trimestres num movimento aparente para fugir aos impostos. A Índia começou a tributar as moedas virtuais no ano passado, cobrando um imposto de 30% sobre os ganhos e uma dedução de 1% em cada transação.

Embora as exchanges da Índia, incluindo a CoinSwitch Kuber apoiada pela a16z, a CoinDCX apoiada pela B Capital e o ex-parceiro da Binance WazirX continuem a exigir verificações rigorosas de conhecer o seu cliente antes de integrar novos utilizadores, o mesmo não aconteceu com muitas plataformas globais. (O volume de transacções na WazirX caiu 97% em dois anos, em parte devido ao facto de muitos comerciantes terem mudado para aplicações globais).

Outras bolsas que violam a lei da Índia: Huobi, Gate.io, Bittrex e Bitstamp

A maioria das exchanges de criptomoedas indianas são entidades registadas na FIU e aderem à lei. A recente diretiva da FIU IND para provedores de serviços de ativos digitais virtuais offshore (VDA SPs) ajudará a mitigar riscos e criar um ecossistema VDA seguro.

Disse Sumit Gupta, cofundador e chefe-executivo da CoinDCX, num comunicado.

