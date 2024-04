Novo revestimento “inteligente” poderá acabar com o ar condicionado

Um grupo de cientistas da Universidade de Notre Dame desenvolveu um revestimento que bloqueia o calor sem afetar a passagem da luz. O revestimento pode ser colocado em janelas, portas de vidro e até em automóveis para reduzir a temperatura até 7,2 graus Celsius.

Os revestimentos de janelas existentes no mercado são concebidos para bloquear a luz ultravioleta (UV) e a luz infravermelha (IV). No entanto, estes filtros são otimizados para a luz que incide diretamente sobre a janela.

O revestimento proposto é construído a partir de estruturas fotónicas que permitem a transmissão seletiva do espetro solar numa vasta gama de ângulos.

O ângulo entre a luz solar e a janela está sempre a mudar. Ao meio-dia, frequentemente a altura mais quente do dia, os raios solares entram em ângulos oblíquos através das janelas instaladas verticalmente. O nosso revestimento mantém a funcionalidade e a eficiência independentemente da posição do sol no céu