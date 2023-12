Consegue imaginar o alarme do seu iPhone a disparar todos os dias às 9h25 da manhã sem qualquer explicação? É o que acontece a uma utilizadora do TikTok há cinco anos no seu iPhone e ela não consegue encontrar uma solução para o problema. Nem mesmo a Apple lhe conseguiu dizer porquê.

Alarme fantasma do iPhone?

Angele Sofia publicou um vídeo na sua conta do TikTok, expondo o problema que a aflige há anos: um alarme "fantasma!" do seu iPhone dispara todos os dias à mesma hora, mas o alarme não é visível na aplicação Relógio > Alarmes. Um erro que nem a Apple conseguiu explicar.

Segundo a utilizadora, este bug tem anos, o alarme do seu iPhone toca à mesma hora todos os dias às 9:25 da manhã. No entanto, o mais estranho é que só dispara uma vez e, se não disparar, ela recebe uma notificação. Além disso, como não está listado, ela não consegue apagar tal rotina.

Após a publicação do primeiro vídeo, Sofia seguiu todos os conselhos dados por outros utilizadores, como redefinir os horários de sono, os modos de concentração ou apagar a aplicação Relógio, mas nada funcionou. O erro ainda persiste, apesar de ter tentado tudo... exceto uma coisa que pode ser a solução.

Não, fazer um reset de fábrica não é opção

Uma das soluções que Angele Sofia não experimentou é configurar o iPhone como novo, ou seja, repor as definições de fábrica. Isso implicaria ter de reiniciar o telefone e colocar as aplicações uma a uma, uma vez que os dados armazenados no iCloud não se perderão, serão sincronizados com o iPhone pouco a pouco. Mas é algo por que não quer passar.

Embora as cópias de segurança sejam um ótimo recurso quando se trata de preservar os nossos dados, a verdade é que, de vez em quando, é bom restaurar o iPhone para eliminar quaisquer problemas que possa ter. Porque, sim, quando se inicia um novo iPhone com uma cópia de segurança, também se transmitem os erros. Possivelmente, é isso que está a acontecer com a TikToker.