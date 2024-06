Whee: a nova aplicação do TikTok que está a deixar o Instagram preocupado

Quando uma empresa como a ByteDance lança uma nova aplicação, normalmente é notícia. É o caso da Whee. Esta rede social apareceu apenas na App Store a 17 de junho, embora seja muito provável que nas próximas semanas, ou meses, a vejamos no Google Play. Conheça a aplicação.

O que é a Whee?

Por enquanto, a aplicação Whee está disponível apenas na App Store e só pode descarregá-la se viver em Singapura. Apesar de a ficha técnica estar traduzida em várias línguas e, por isso, é inevitável que chegue mais cedo ou mais tarde.

O seu lema é "Share moment, message friends". Na sua descrição diz que é uma nova rede social para "ficar ligado aos seus amigos mais próximos através de momentos espontâneos da vida". Portanto, é uma aplicação para publicar fotografias... Será que o TikTok quer vencer o Instagram na área das fotografias depois de o ter vencido com os vídeos curtos?

Os criadores da Whee não pouparam esforços quando conceberam a aplicação. Tudo nela faz lembrar o Instagram. O design das publicações, a secção de comentários, de mensagens privadas, o assistente para tirar uma foto, editá-la e publicá-la.

Portanto, os objetivos do TikTok, não são disfarçados: a Whee é um clone do Instagram na sua vertente de partilha de fotografias. E com um aceno a outros grandes sucessos, como o BeReal.

Curiosamente, a estratégia do Instagram tem sido a de se aproximar do X, criando uma cópia para a partilha de posts de texto, o Threads. E o TikTok, por seu lado, apela às origens do Instagram com uma aplicação para publicar fotografias. Embora estas mudanças estejam a ocorrer no mercado das redes sociais, as posições de domínio mantêm-se, embora o Facebook esteja a sofrer de desgaste e apenas o TikTok pareça estar a manter-se como uma "aplicação tendência".

A única área em que a Whee não se enquadra nos moldes do Instagram é a privacidade. O que é curioso, quando estamos a falar do TikTok, uma aplicação que tem recebido muitas críticas a este respeito. No entanto, a ideia da Whee é partilhar fotografias apenas com amigos. Ou seja, com os seus contactos. Ao contrário do que acontece normalmente tanto no Instagram como no TikTok: onde qualquer pessoa pode ver as suas publicações.

O mesmo acontece com as interações. Os gostos e comentários só estarão disponíveis para quem vê as suas publicações, que serão muito provavelmente os seus contactos principais. Assim, em vez de tornar a sua conta privada, algo que pode fazer manualmente no Instagram, na Whee esta opção é a única disponível. Um ponto de vista diferente que talvez ganhe a preferência de muitos utilizadores atuais do Instagram.

