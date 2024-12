Vídeo da NASA mostra o seu próximo helicóptero a sobrevoar Marte

O helicóptero da NASA para Marte revelou-se tão bem-sucedido que a agência espacial planeia construir um maior e mais avançado. Veja a animação que mostra uma proposta de sucessão do Ingenuity Mars Helicopter, o chamado Mars Chopper.

Após pouco mais de 70 voos, o helicóptero Ingenuity, a primeira nave a efetuar um voo motorizado e controlado noutro planeta, despenhou-se nas dunas marcianas, em janeiro de 2024.

Contudo, apesar do desfecho, o seu feito inesperado, considerando que os engenheiros esperavam que fizesse cinco voos, levou à conceção e planeamento daquilo a que a agência chama Mars Chopper.

Ou seja, o helicóptero da NASA para Marte revelou-se tão bem-sucedido que a agência espacial planeia construir um maior e mais avançado.

Segundo a NASA, "além do reconhecimento, um helicóptero deste tipo poderia transportar instrumentos científicos para estudar terrenos que os rovers não conseguem alcançar".

Assim sendo, a NASA comunicou, nas palavras de Teddy Tzanetos, gestor de projeto do Ingenuity, que o seu helicóptero conferiu "a confiança e os dados necessários para imaginar o futuro do voo em Marte".

[Vídeo original]

A animação mostra um helicóptero com seis rotores principais, em comparação com os dois do Ingenuity. Este tipo de design pode permitir que a nave tenha maior eficiência de elevação e percorra distâncias maiores.

O design do helicóptero futurista está numa fase embrionária e é quase certo que algumas coisas irão evoluir. No entanto, o conceito atual é nove quilogramas mais pesado do que o Ingenuity e seria capaz de viajar cerca de três quilómetros por dia, segundo a NASA. Para referência, o voo mais longo do Ingenuity foi de 704 metros.

Com a exploração de Marte em mente, a NASA está ainda a investigar um avião para o Planeta Vermelho, que seria capaz de descolar e aterrar verticalmente, como o helicóptero.