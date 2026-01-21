Bitcoin ultrapassa os 90.000 dólares após declarações otimistas de Trump sobre cripto

O preço da Bitcoin registou uma subida enorme, chegando aos 90.000 dólares. Esta valorização foi impulsionada por declarações otimistas de Donald Trump sobre a futura regulamentação do setor cripto, bem como por um sentimento positivo nos mercados de ações.

O impulso de Donald Trump e a nova legislação

A cotação da Bitcoin ultrapassou os 90.000 dólares durante a abertura da sessão de Wall Street desta quarta-feira, beneficiando de uma recuperação nos mercados de ações e de novos comentários proferidos pelo ex-presidente dos EUA, Donald Trump, no Fórum Económico Mundial em Davos. Durante a sua intervenção, Trump indicou à audiência que espera receber em breve um novo projeto de lei sobre criptomoedas para ser assinado:

Neste momento, o Congresso está a trabalhar arduamente numa legislação para a estrutura do mercado de criptoativos - Bitcoin e todos os outros - a qual espero assinar muito em breve, desbloqueando novas vias para os americanos alcançarem a liberdade financeira.

Adicionalmente, Trump estabeleceu um paralelo com o mercado de ações, projetando que o índice Dow Jones Industrial Average poderia atingir os 50.000 pontos.

Vamos atingir os 50.000 e esse mercado de ações vai duplicar - num período de tempo relativamente curto.

Acrescentou.

Preocupação com o mercado de obrigações japonês

Contudo, o otimismo do mercado foi moderado por uma renovada atenção sobre o mercado de obrigações do Japão, que serve como um barómetro de risco para os mercados globais. A empresa de análise QCP Capital alertou que as taxas de rendibilidade das obrigações japonesas a 10 anos subiram para cerca de 2,29%, níveis que não eram observados desde 1999.

A empresa acrescentou que a dívida pública do Japão excede aproximadamente 240% do seu PIB, com a dívida total a aproximar-se dos 1342 biliões de ienes. Projeta-se ainda que o serviço da dívida absorva cerca de um quarto da despesa orçamental do país em 2026, gerando apreensão entre os investidores.

Após a volatilidade registada em janeiro, os investidores e analistas mantêm a sua atenção no preço de abertura anual da Bitcoin, considerando-o um ponto de referência crucial para a sua trajetória futura.

Conforme assinalado pelo analista conhecido como Daan Crypto Trades, este nível de preço funciona como um íman para a ação do mercado, sendo fundamental para determinar a continuação da tendência de alta ou uma possível correção.

