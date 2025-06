ChatGPT sofre falhas globais: OpenAI sofre tensão na infraestrutura?

O serviço do ChatGPT da OpenAI ao longo do dia de ontem e ainda com resquícios hoje, tem vindo a enfrentar uma falha global significativa, afetando milhões de utilizadores em múltiplas regiões. Ainda assim, alguns dos chats vão conseguindo dar respostas, enquanto outros continuam a dar erros graves de sobrecarga ou simplesmente nem responder. Saiba afinal o que se pode estar a passar.

O que aconteceu?

Dados de plataformas como o DownDetector registaram um pico abrupto de notificações de falhas por volta das 3 h (EST) / 8 h (BST / CEST), marcando o início de horas de interrupções intermitentes no acesso ao chatbot.

A OpenAI confirmou no seu estado do sistema que estavam a ocorrer “elevadas taxas de erros e latência” em vários serviços — nomeadamente o ChatGPT, Sora e APIs — e que já estavam a investigar as causas.

Detalhes técnicos

Foram identificados cerca de 23 componentes do ChatGPT, 5 do Sora e 15 da API a sofrerem interrupções :contentReference[oaicite:3]{index=3}.

Erro comunicados pelos utilizadores incluíam mensagens como “Too many concurrent requests”, “Hmm…something seems to have gone wrong” e “A network error occurred”.

Apenas a plataforma Playground permaneceu operacional, enquanto os restantes serviços enfrentavam dificuldades.

Impacto global

A falha afectou desde utilizadores gratuitos até subscritores do ChatGPT Plus e Enterprise, sem distinções de região ou tipo de conta.

Em países como a Índia, foram relatadas mais de 800 queixas; nos EUA, cerca de 1 100; no Reino Unido, aproximadamente 1 350 — de acordo com o DownDetector e plataformas similares.

Quanto tempo durou?

A partir do início do dia de ontem, a interrupção prolongou-se por várias horas. Por volta de meio-dia (hora de Portugal/Lisboa), a empresa anunciou que tinha identificado a causa e já estava a implementar soluções mas ainda sem resultados totalmente efectivos.

Registos do estatuto do sistema indicam que a mitigação estava em curso cerca de seis horas após o início da falha :contentReference[oaicite:10]{index=10}.

Alternativas e recomendações

Para quem precisar de ChatGPT durante o pico da falha, algumas alternativas vieram ao de cima:

Gemini, Claude, Microsoft Copilot, DeepSeek e Perplexity, entre outros – estavam operacionais e sem falhas reportadas.

Até a plataforma Perplexity, que faz uso de modelos da OpenAI, revelou erros elevados nos seus sistemas, relativizando o alcance da falha.

Este episódio sublinha a crescente dependência global no ChatGPT para tarefas profissionais, académicas e criativas. Mesmo falhas breves têm impacto real — deixaram utilizadores “presos” em tarefas como pilotar simuladores, gerar conteúdos ou agilizar processos de trabalho.