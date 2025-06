Robotáxi da Tesla foi visto a circular pelas estradas sem condutor (vídeo)

O mundo tem aguardado os robotáxis da Tesla, pelo tanto que a empresa já falou sobre eles. Com o serviço perto de ser uma realidade, foi avistado um veículo, a circular pelas ruas de Austin sem condutor. Veja o vídeo!

À medida que a estreia do serviço da Tesla se aproxima, um vídeo mostra um robotáxi a circular sem condutor pelas ruas de Austin, no Texas.

O vídeo de 10 segundos, partilhado na terça-feira, mostra o Tesla a virar lentamente à esquerda numa avenida, enquanto dois peões atravessam a passadeira. Apesar da ausência de condutor, parece seguir alguém no lugar do pendura. Na lateral do veículo, lê-se a palavra "Robotaxi".

O vídeo parece confirmar o que Elon Musk disse, recentemente, sobre a Tesla ter começado a testar os seus táxis sem condutor nas estradas públicas.

Apesar de o vídeo ter sido publicado por uma conta aleatória, Elon Musk respondeu: "Design lindamente simples".

Entretanto, espera-se que o serviço de robotáxi da Tesla estreie amanhã, quinta-feira, conforme várias notícias têm avançado. Este dado vai ao encontro da informação que o diretor-executivo da empresa automóvel tem fornecido, que define o lançamento para junho.

Leia também: