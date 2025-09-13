OpenAI estima que terá uma receita de 200 mil milhões de dólares em 2030

A OpenAI, uma das empresas mais proeminentes no campo da inteligência artificial (IA), delineou uma meta financeira extraordinariamente ambiciosa para o final da década. A organização projeta alcançar receitas de 200 mil milhões de dólares até 2030, um valor que sublinha a sua confiança no crescimento exponencial do setor.

Investimento gigante em investigação e desenvolvimento

A OpenAI estabeleceu um objetivo de receitas de 200 mil milhões de dólares para o ano de 2030, de acordo com uma reportagem do The Information. Documentos internos da própria empresa indicam que, para atingir esta marca, será necessário multiplicar por 13 as suas receitas atuais em menos de cinco anos.

A relevância desta projeção assenta no plano de despesas da empresa. A OpenAI está a investir milhares de milhões por mês e planeia alocar 90 mil milhões de dólares exclusivamente a Investigação e Desenvolvimento (I&D) até 2030.

Este valor representa 45% das suas receitas projetadas, uma percentagem drasticamente superior à das grandes tecnológicas, que geralmente destinam entre 15% e 30% do seu lucro bruto - e não das suas receitas totais - a esta área. Se as receitas da OpenAI ficarem aquém do esperado, a percentagem dedicada a I&D será ainda mais elevada.

Modelo de negócio da OpenAI é sustentável?

Para concretizar este ambicioso plano financeiro, a OpenAI depende fundamentalmente da continuidade do investimento das grandes empresas em IA generativa. Um abrandamento neste fluxo de capital, mesmo que não signifique o rebentamento de uma bolha tecnológica, colocaria a empresa em sérias dificuldades financeiras.

Adicionalmente, esta nova projeção constitui uma revisão em alta de 13% face à estimativa de faturação para 2030 apresentada há apenas seis meses.

A grande questão que se impõe é a da viabilidade de um modelo de negócio onde quase metade das receitas se destina a I&D. Se o crescimento das receitas empresariais não acompanhar as projeções, a OpenAI enfrentará um grande desafio.

Recentemente, foi anunciado um acordo com a Oracle que compromete a empresa a um nível de investimento de grande envergadura. Será difícil para a OpenAI honrar este compromisso, a menos que o cenário mude drasticamente ou que uma parte substancial do pagamento seja efetuada em géneros (como licenças de utilização para empresas)..

