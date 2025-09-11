OpenAI e Oracle assinam acordo de 300 mil milhões de dólares para serviços em nuvem

A OpenAI comprometeu-se a adquirir 300 mil milhões de dólares em poder de computação da Oracle ao longo dos próximos cinco anos, naquele que é um dos maiores contratos de cloud alguma vez firmados.

Os contornos de um negócio bilionário entre OpenAI e Oracle

Segundo o The Wall Street Journal, este valor é quase 100 vezes superior à receita total da OpenAI em 2024. Este acordo colossal segue-se a outros compromissos de grande escala entre as duas gigantes tecnológicas, incluindo a participação da Oracle no plano do centro de dados Stargate, avaliado em 500 mil milhões de dólares, e outro projeto conjunto anunciado em julho.

A necessidade energética da OpenAI é igualmente impressionante, estimada em 4,5 gigawatts, o suficiente para abastecer quatro milhões de lares.

Com início previsto para 2027, o contrato suscita questões sobre como ambas as empresas irão financiar uma operação desta envergadura. As receitas projetadas da OpenAI para 2025 não cobririam sequer metade do pagamento anual à Oracle.

Por seu lado, a Oracle terá provavelmente de contrair uma dívida substancial para adquirir o hardware que, posteriormente, fornecerá à OpenAI.

Contudo, operar com prejuízo não é uma novidade para a criadora do ChatGPT. O seu CEO, Sam Altman, já afirmou que os investidores devem esperar que esta situação se mantenha por mais alguns anos, visto que a empresa, apesar da sua popularidade, ainda não alcançou a rentabilidade.

Qual o impacto no mercado?

Este cenário acarreta também riscos para a Oracle. Embora seja uma das maiores empresas de tecnologia do mundo, com um valor de mercado superior a 600 mil milhões de dólares, a Oracle possui uma dívida elevada e um fluxo de caixa operacional de 21,5 mil milhões de dólares, consideravelmente inferior ao de outras gigantes que investem massivamente em IA, como a Amazon, a Meta e a Microsoft, cujos fluxos de caixa ultrapassam os 100 mil milhões.

Apesar das preocupações financeiras, a reação dos mercados foi extremamente positiva. As ações da Oracle dispararam mais de 43%, o que fez com que o património líquido do seu CEO, Larry Ellison, aumentasse em mais de 100 mil milhões de dólares num único dia, tornando-o, momentaneamente, a pessoa mais rica do mundo.

Este acordo marca uma viragem estratégica para a OpenAI. Durante anos, a empresa dependeu exclusivamente da plataforma de cloud Azure da Microsoft para os seus serviços. Recentemente, no entanto, tem explorado a possibilidade de recorrer a outras plataformas para diversificar a sua infraestrutura.

Para satisfazer as exigentes necessidades da OpenAI, a Oracle planeia construir novos centros de dados em várias localizações nos Estados Unidos. O WSJ avança que estados como Wyoming, Pensilvânia, Texas, Michigan e Novo México são locais prováveis para estas novas instalações, cuja expansão será gerida pela Crusoe, uma empresa especializada em centros de dados para IA.

