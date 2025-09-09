Xbox e LG vão levar os jogos na cloud diretamente para os carros

Uma parceria entre a Xbox e a LG promete revolucionar o entretenimento a bordo dos veículos: vão levar o universo do cloud gaming para os sistemas de infoentretenimento. Esta colaboração permitirá aos passageiros desfrutar de uma vasta biblioteca de jogos diretamente a partir do automóvel.

A experiência Xbox Game Pass no setor automóvel

A Xbox e a LG uniram-se para integrar o cloud gaming nos automóveis. A plataforma de entretenimento para veículos da LG passará a incluir uma aplicação Xbox dedicada, disponível em modelos selecionados com ligação à internet. Através desta funcionalidade, os utilizadores poderão jogar títulos diretamente no sistema de infoentretenimento do carro.

Para aceder ao serviço, será necessária uma subscrição ativa do Xbox Game Pass Ultimate, que permite o streaming não só dos jogos disponíveis no catálogo, mas também de títulos que o utilizador já tenha adquirido.

Naturalmente, será imprescindível uma ligação estável à internet no veículo e um comando Bluetooth compatível para poder desfrutar de jogos.

Uma das principais preocupações levantadas por esta tecnologia é a segurança, nomeadamente a possibilidade de o condutor se distrair ao jogar enquanto o veículo está em circulação, mesmo que parado no trânsito.

Um estudo de 2020 já alertava para o aumento do número de condutores que jogam ao volante, enquanto uma investigação anterior demonstrou como os sistemas de infoentretenimento modernos podem desviar a atenção da estrada.

No entanto, tanto a LG como a Xbox fizeram questão de sublinhar que esta funcionalidade se destina exclusivamente aos passageiros. No seu comunicado, a Xbox refere que o objetivo é "passar o tempo e manter todos entretidos, quer esteja à espera numa estação de carregamento de veículos elétricos ou a tentar entreter os passageiros numa viagem longa, tornando a jornada mais divertida".

O precedente da Tesla e a intervenção regulatória

Esta não é a primeira vez que o gaming em automóveis gera debate. Em 2021, foi noticiado que a Tesla permitia aos condutores jogar uma seleção de títulos no ecrã central, mesmo com o carro em movimento.

A funcionalidade, denominada "Passenger Play", que anteriormente só funcionava com o veículo estacionado, foi alterada após uma atualização de software.

A situação levou a uma investigação por parte da National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), a agência norte-americana para a segurança rodoviária.

Em resposta, a Tesla agiu rapidamente e desativou a função sempre que o automóvel se encontra em movimento.

