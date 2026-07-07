Condutores russos em corrida contra o tempo para converter carros para GPL

Os ataques ucranianos às refinarias da Rússia estão a provocar uma escassez de combustível sem precedentes no país, com filas intermináveis nas bombas e preços da gasolina que já ultrapassaram, em certos momentos, os praticados nos Estados Unidos e na Europa. Neste cenário, milhares de russos estão a converter os seus carros para funcionarem a GPL.

Refinarias sob fogo deixam bombas sem gasolina

A guerra entre a Rússia e a Ucrânia tem tido um impacto direto naquilo que, à partida, poderia parecer distante do campo de batalha: o abastecimento de combustível dos automobilistas russos.

Uma série de ataques ucranianos a refinarias espalhadas pelo território russo tem vindo a reduzir a capacidade de produção de gasolina no país, gerando escassez a nível nacional.

O resultado é notório nas estações de serviço, vendo-se filas longas, stocks limitados e preços que, em algumas regiões, já superaram os valores praticados na Europa e nos Estados Unidos, um cenário pouco habitual para um dos maiores produtores de petróleo do mundo.

GPL está a "safar" os condutores da Rússia

Perante esta pressão, muitos russos estão a recorrer a uma solução que, na verdade, já fazia parte da cultura automóvel do país: o Gás de Petróleo Liquefeito (GPL), usado sob a forma de propano ou butano.

Mesmo antes da atual crise, a Rússia já era o maior consumidor mundial deste combustível para uso automóvel, com cerca de 3,5 milhões de toneladas métricas gastas apenas em 2024, segundo a World Liquid Gas Association.

De acordo com dados oficiais russos, citados pela Reuters, o combustível automóvel representou 54% de todo o consumo de GPL no país no ano passado.

Com a gasolina cada vez mais cara e difícil de encontrar, a procura por conversões para GPL disparou. Empresas especializadas neste tipo de adaptação estão a ser assoberbadas de pedidos.

De acordo com Egor Popov, responsável pela Garant-Gas, em Moscovo, a procura "multiplicou", ao ponto de já ter lista de espera até setembro.

Já Sergei Medvedev, da Medvedev GBO, revela números impressionantes: "Tivemos 276 chamadas num só dia, mas só conseguimos processar entre 30 a 40."

Sem filas, com preços 50% a dois terços mais baixos do que a gasolina nas bombas.

Disse Medvedev, enumerando as vantagens do GPL.

Além da questão da disponibilidade, o GPL tem outro trunfo a seu favor: é uma opção mais económica e menos poluente. O butano e o propano são subprodutos do processamento de gás natural e da refinação de petróleo, e a sua queima gera menos emissões do que a gasolina convencional.

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