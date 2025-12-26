Novo vídeo mostra um carro elétrico da BYD a carregar 400 km em 5 minutos

A velocidade de carregamento é, para a BYD, mais importante do que uma bateria capaz de percorrer centenas de quilómetros sem precisar de ser recarregada. Neste sentido, um vídeo curioso mostra um carro elétrico da BYD a carregar 400 km em cinco minutos, uma mais-valia que a marca acredita que os clientes valorizam!

No início do ano, em março, a BYD surpreendeu o mercado com um avançado sistema de carregamento. De nome Megawatt Flash Charging, é capaz de atingir potências superiores a 1000 kW.

Na altura, a empresa chinesa garantiu que, graças a este avanço, os seus carros elétricos seriam capazes de recuperar dois quilómetros de autonomia por segundo, bem como até 400 km CLTC (ou seja, Ciclo de Teste de Veículos Leves da China) em apenas cinco minutos.

O sistema fez a sua estreia com a Super e-Platform dos BYD Han L e Tang L, mas vai ser alargado a outros modelos topo de gama da fabricante chinesa, bem como às suas marcas premium Denza, Fang Cheng Bao e Yangwang.

Mais do que autonomia, importa um carregamento rápido

Para Wang Chuanfu, presidente e diretor-executivo da BYD, trata-se da "solução definitiva" para tornar "o carregamento tão rápido quanto reabastecer um carro a gasolina".

Para eliminar completamente a ansiedade de alguns utilizadores relativamente ao carregamento, o nosso objetivo é tornar o carregamento dos veículos elétricos tão rápido quanto reabastecer um carro a gasolina, alcançando a paridade combustível-eletricidade em termos de velocidade de carregamento.

Disse Wang Chuanfu, em março, conforme citado pelo ForoCochesElectricos, indo ao encontro do que Stella Li, vice-presidente da BYD, já havia, também, mencionado: a chave do sucesso dos elétricos não está na autonomia, mas na velocidade de recarga.

Neste sentido, a BYD desenvolveu um carregador ultrarrápido com refrigeração líquida, capaz de oferecer uma potência máxima de 1360 kW, e planeia construir uma rede robusta de estações deste tipo.

400 km de autonomia em cinco minutos de carga

Com o início das entregas do Han L e do Tang L, alguns condutores já começaram a testar, em primeira mão, a rapidez do novo sistema.

Caso disso é o utilizador Dominic Lee, que partilhou um vídeo em que se pode ver o carregador atingir um pico de 746 kW, com um tempo estimado de 4 minutos e 40 segundos para chegar a 70%.

Em resposta ao vídeo, no X, um utilizador admitiu não compreender a surpresa relativamente ao carregamento rápido: "Como chinês, isto é muito comum por aqui, não sei porque todos estão chocados".

Noutro exemplo desta velocidade de carregamento impressionante, em setembro, informámos sobre um teste que mostrou mais de 400 km de autonomia recarregados em apenas cinco minutos numa unidade de série da BYD.

Durante uma sessão documentada em vídeo, foram atingidas potências de pico superiores a 1000 kW. Estes valores eram, até agora, teóricos e suscitavam ceticismo.

Recorde: