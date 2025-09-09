iPhone 17, iPhone 17 Air e iPhone 17 Pro: preços oficiais em Portugal já disponíveis
A Apple apresentou hoje, 9 de setembro de 2025, a sua mais recente família de iPhones: o compacto iPhone 17, o ultrafino iPhone Air, o robusto iPhone 17 Pro (também na versão Pro Max). A linha destaca-se pelo processador A19, câmaras de alto desempenho e autonomia de bateria ampliada. Mas... vamos a preços!
O iPhone 17 mais caro custa 2500 euros
O evento de hoje, Awe dropping, trouxe muitas e boas novidades, sobretudo novidades de hardware que dão continuidade à revolução que a Apple começou há uns anos dentro da área da saúde e bem-estar do utilizador.
Ligações por satélite nos Apple Watch, poderosíssimos processadores nos iPhones e alguns detalhes que seguramente farão as delícias dos muitos milhões de fiéis seguidores da marca e que irão captar o interesse a muitos que ainda não são.
Segundo a empresa:
O iPhone 17 Pro é, de longe, o iPhone mais potente que já criado, com um novo design impressionante, reconstruído de dentro para fora para maximizar o desempenho e proporcionar um enorme salto na duração da bateria.
Afirmou Greg Joswiak, vice-presidente sénior de Marketing Mundial da Apple.
O lançamento dos novos dispositivos está previsto para 19 de setembro, com reservas a partir de 12 de setembro.
Preços oficiais em Portugal (Apple.com.pt)
- iPhone 17 (256 GB) — desde 989 €
- iPhone Air (256 GB) — desde 1 249 €
- iPhone 17 Pro (256 GB) — desde 1 349 €
- iPhone 17 Pro Max (256 GB) — 1 999 €
Resumo de preços e armazenamento:
|Modelo
|Armazenamento
|Preço (Portugal)
|iPhone 17
|256 GB
|989 €
|iPhone 17
|512 GB
|1 239 €
|iPhone Air
|256 GB
|1 249 €
|iPhone Air
|512 GB
|1 499 €
|iPhone Air
|1 TB GB
|1 749 €
|iPhone 17 Pro
|256 GB
|1 3499 €
|iPhone 17 Pro
|512 GB
|1 549 €
|iPhone 17 Pro
|1 TB GB
|1 849 €
|iPhone 17 Pro Max
|256 GB
|1 499 €
|iPhone 17 Pro Max
|512 GB
|1 749 €
|iPhone 17 Pro Max
|1 TB
|1 999 €
|iPhone 17 Pro Max
|2 TB
|2 499 €
Fonte: Apple Portugal.
Resumo das novidades Apple apresentadas hoje
O evento de setembro da Apple não se limitou à apresentação dos novos iPhones.
Além do iPhone 17, iPhone Air e iPhone 17 Pro/Pro Max, a marca revelou também:
- O novo Apple Watch Series 11, com ecrã mais brilhante e bateria otimizada;
- O Apple Watch Ultra 3, pensado para utilizadores que exigem resistência e funcionalidades de aventura;
- Os AirPods Pro 3, com o melhor ANC do mundo, sensor de batimentos cardíacos e a novidade da tradução em tempo real.
Com esta linha de produtos, orientada para a saúde, o bem-estar e a Inteligência Artificial, a Apple reforça a aposta no iPhone 17 como peça central do seu ecossistema tecnológico.