iPhone 17, iPhone 17 Air e iPhone 17 Pro: preços oficiais em Portugal já disponíveis

A Apple apresentou hoje, 9 de setembro de 2025, a sua mais recente família de iPhones: o compacto iPhone 17, o ultrafino iPhone Air, o robusto iPhone 17 Pro (também na versão Pro Max). A linha destaca-se pelo processador A19, câmaras de alto desempenho e autonomia de bateria ampliada. Mas... vamos a preços!

O iPhone 17 mais caro custa 2500 euros

O evento de hoje, Awe dropping, trouxe muitas e boas novidades, sobretudo novidades de hardware que dão continuidade à revolução que a Apple começou há uns anos dentro da área da saúde e bem-estar do utilizador.

Ligações por satélite nos Apple Watch, poderosíssimos processadores nos iPhones e alguns detalhes que seguramente farão as delícias dos muitos milhões de fiéis seguidores da marca e que irão captar o interesse a muitos que ainda não são.

Segundo a empresa:

O iPhone 17 Pro é, de longe, o iPhone mais potente que já criado, com um novo design impressionante, reconstruído de dentro para fora para maximizar o desempenho e proporcionar um enorme salto na duração da bateria.

Afirmou Greg Joswiak, vice-presidente sénior de Marketing Mundial da Apple.

O lançamento dos novos dispositivos está previsto para 19 de setembro, com reservas a partir de 12 de setembro.

Preços oficiais em Portugal (Apple.com.pt)

Resumo de preços e armazenamento:

Modelo Armazenamento Preço (Portugal) iPhone 17 256 GB 989 € iPhone 17 512 GB 1 239 € iPhone Air 256 GB 1 249 € iPhone Air 512 GB 1 499 € iPhone Air 1 TB GB 1 749 € iPhone 17 Pro 256 GB 1 3499 € iPhone 17 Pro 512 GB 1 549 € iPhone 17 Pro 1 TB GB 1 849 € iPhone 17 Pro Max 256 GB 1 499 € iPhone 17 Pro Max 512 GB 1 749 € iPhone 17 Pro Max 1 TB 1 999 € iPhone 17 Pro Max 2 TB 2 499 €

Fonte: Apple Portugal.

Resumo das novidades Apple apresentadas hoje

O evento de setembro da Apple não se limitou à apresentação dos novos iPhones.

Além do iPhone 17, iPhone Air e iPhone 17 Pro/Pro Max, a marca revelou também:

O novo Apple Watch Series 11 , com ecrã mais brilhante e bateria otimizada;

, com ecrã mais brilhante e bateria otimizada; O Apple Watch Ultra 3 , pensado para utilizadores que exigem resistência e funcionalidades de aventura;

, pensado para utilizadores que exigem resistência e funcionalidades de aventura; Os AirPods Pro 3, com o melhor ANC do mundo, sensor de batimentos cardíacos e a novidade da tradução em tempo real.

Com esta linha de produtos, orientada para a saúde, o bem-estar e a Inteligência Artificial, a Apple reforça a aposta no iPhone 17 como peça central do seu ecossistema tecnológico.