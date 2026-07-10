Este SUV foi desenhado do ponto de vista de um cão, e o resultado pode convencer os donos

A Peugeot imaginou um SUV pensado literalmente do ponto de vista de um cão, com cores adaptadas à visão canina, colchão modular, apoio para a cabeça na janela e uma função que chama o animal caso este se perca.

Os cães deixaram de ser apenas animais de estimação para se tornarem verdadeiros membros da família, e a indústria automóvel já percebeu isso.

Neste contexto, a Stellantis apresentou o concept Peugeot E-5008 Dog Edition, um SUV "desenhado através dos olhos" de um cão.

A ideia foi estudar como os cães veem, sentem e vivem uma viagem de carro, e transformar essas conclusões em características reais do veículo.

Conforto pensado ao pormenor

Longe de ser apenas um exercício de marketing, o concept tem um esquema de cores no habitáculo inspirado na visão canina. Como os cães só conseguem distinguir determinadas tonalidades, a Peugeot combinou tons de azul mais calmos com toques de amarelo mais estimulantes. A isto juntam-se materiais macios e antiderrapantes, pensados para o conforto do animal.

Um dos destaques é o chamado "colchão modular", que pode ser instalado nos bancos traseiros ou na bagageira, funcionando como proteção e recolhendo pelos. Ao chegar ao destino, transforma-se numa cama para o cão.

Sabendo que muitos cães gostam de colocar a cabeça fora da janela, a Peugeot criou também um apoio de cabeça para o vidro: uma almofada amarela e macia que se encaixa na parte superior da janela, permitindo ao animal apreciar a paisagem com mais conforto.

Acessórios e funções inteligentes

O concept inclui ainda um conjunto de acessórios dedicados, como taças integradas, sacos, uma trela conectada, um brinquedo especial e até um secador para animais alimentado através de V2L (Vehicle-to-Load), guardado por baixo do piso da bagageira.

Do lado tecnológico, destaca-se um sistema de navegação que sugere pontos de carregamento próximos de parques ou zonas para passear o cão.

Uma das funcionalidades mais curiosas é o chamado Dog Retriever: o veículo emite um som específico para chamar o cão de volta caso este se perca, reconhece-o quando regressa e facilita a sua entrada no carro.

Outra é o Dog Guardian Mode, que permite fazer paragens rápidas, como numa loja, mantendo o interior a uma temperatura confortável e possibilitando a monitorização remota do animal.

Concept não seguirá para produção

Apesar de este concept não seguir para produção, revela a direção que as fabricantes estão a tomar ao pensar nos animais de estimação como verdadeiros passageiros.

Segundo a Peugeot, mais de metade dos proprietários de SUVs grandes tem um cão, e uma sondagem do IFOP para a Fundação 30 Millions d'Amis, realizada em março de 2026, concluiu que 64% dos donos de cães planeiam levá-los de férias.