Epic Games vai cortar mais de 1000 postos de trabalho devido à “queda” do Fortnite

A administração da Epic Games anunciou o despedimento de mais de 1000 colaboradores, justificando a medida com a diminuição dos níveis de interação no popular jogo Fortnite.

Reajuste financeiro e redução de custos na Epic Games

De acordo com uma nota enviada aos funcionários pelo CEO, Tim Sweeney, a empresa pretende poupar cerca de 500 milhões de dólares através da redução de despesas em marketing, da rescisão de contratos externos e do congelamento de novas contratações.

Sweeney foi direto na sua comunicação, admitindo que as despesas da organização têm superado largamente as receitas. Segundo o executivo, este corte profundo é essencial para garantir a sustentabilidade financeira da Epic Games a longo prazo.

Embora sucessos como o Fortnite tenham demonstrado uma resiliência notável após o período da pandemia, a verdade é que até os grandes projetos de live-service começam agora a sofrer. Este modelo de negócio exige um fluxo constante de conteúdos novos e caros para manter o interesse dos jogadores, algo que se tornou um desafio nas atuais condições de mercado.

O desafio de manter o sucesso do Fortnite

Apesar de o Fortnite continuar a liderar em número de utilizadores ativos nas consolas PlayStation e Xbox, os dados recentes mostram que o tempo médio de jogo caiu de forma acentuada.

Sweeney reconheceu as dificuldades em replicar de forma consistente a "magia" que caracteriza o título, salientando que as condições de mercado atuais são as mais extremas desde a fundação da empresa em 1991. Importa notar que, apesar dos receios de que a tecnologia possa vir a substituir os programadores, a direção garantiu que estes despedimentos não estão relacionados com a implementação de inteligência artificial (IA).

Esta é a segunda vez em três anos que a Epic Games recorre a despedimentos em larga escala, tendo já cortado cerca de 830 postos de trabalho em setembro de 2023. Contudo, a empresa não está isolada nesta tendência.

Gigantes como a Electronic Arts também reduziram o seu quadro de pessoal recentemente, cancelando inclusive projetos em desenvolvimento. Somando-se a isto, o aumento dos preços dos componentes - como a RAM, cuja oferta está a ser absorvida pelos centros de dados de IA - tem encarecido a produção de hardware, forçando os fabricantes de consolas a reverem os seus preços.

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