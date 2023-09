Nem sempre as notícias do mundo tecnológico são as melhores e bem sabemos que nem tudo é um mar de rosas neste e noutros setores. Ultimamente têm havido alguns despedimentos em várias empresas tecnológicas e recentemente foi a vez da Epic Games tomar a decisão de despedir cerca de 900 dos seus funcionários.

Epic Games vai despedir 900 funcionários

De acordo com as informações da agência Reuters, a Epic Games vai demitir cerca de 900 dos seus funcionários, algo como 16% de toda a sua força de trabalho. A notícia foi avançada pelo canal Bloomberg News nesta quinta-feira (28).

A criadora de jogos é um nome popular entre os jogadores, especialmente devido a algumas das suas criações, como o sucesso inegável de Fortnite, um jogo que cativa miúdos e graúdos.

Esta notícia pode não ser uma novidade para quem segue de perto o que se passa no mundo gaming, uma vez que a indústria dos videojogos está atualmente a enfrentar uma desaceleração nos gastos. Tal acontece num momento em que os jogadores mostram claros sinais de cansaço da inflação e, como tal, tornam-se mais seletivos na escolha dos títulos que vão jogar.

Segundo os detalhes revelados por pessoas familiarizadas com o assunto, estes cortes nos empregos dos funcionários foram anunciados pela Epic Games num memorando enviado aos trabalhadores.

Por sua vez, a criadora de jogos foi contactada no sentido de comentar esta situação, mas ainda não o fez.

Recordamos que a Epic Games continua com um conflito legal com a Apple desde 2020, uma vez que a empresa alegava que a prática da marca da maçã em cobrar comissões de 30% nos pagamentos efetuados nas suas apps para iOS, violava as regras antitruste dos Estados Unidos. E as notícias mais recentes indicam que a Apple pediu nesta quinta-feira (28) ao Supremo Tribunal norte-americano que anule a ordem que exigia mudanças nas regras da App Store no âmbito desse mesmo caso.