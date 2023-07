Há um novo canal de streaming a chegar: é o NASA+

A NASA está a lançar a sua própria plataforma de streaming chamada NASA+, que deverá chegar de forma oficial ainda este verão. Enquanto a agência espacial já transmite ao vivo lançamentos e outros eventos no seu site, a NASA+ apresentará não apenas transmissões ao vivo, mas também coleções de séries de vídeos originais.

Alguns dos primeiros programas que serão exibidos na plataforma NASA+ serão novos títulos lançados com o serviço. O melhor é que será gratuito e não terá publicidade. Para os aficionados em conteúdos espaciais e missões especiais ao espaço da NASA, esta será a plataforma a considerar.

O serviço de streaming estará disponível nas apps para iOS e Android da agência. Qualquer pessoa poderá aceder também através de um qualquer browser. Será também compatível com players como Roku, Apple TV e Fire TV.

Estamos a colocar o espaço sob procura e ao seu alcance com a nova plataforma de streaming. Transformar a nossa presença digital irá ajudar-nos a contar melhor as histórias de como a NASA explora o desconhecido no ar e no espaço, inspira através da descoberta e inova para o benefício de humanidade.