O problema do tweet de Elon Musk que caiu mal nalgumas organizações americanas, mais toda a confusão com os conteúdos antissemitas no X levaram a Airbnb, Netflix e Microsoft a retirar milhões de dólares de publicidade. Depois da Apple, IBM, Amazon, e outros gigantes já terem "pausado" investimento, o rombo é muito grande.

As dores de cabeça que um tweet está a dar a Musk

A X, a rede social anteriormente conhecida como Twitter, ganha normalmente mais dinheiro nos últimos meses do ano, quando as marcas intensificam as suas campanhas publicitárias para a época das compras Black Friday, Natal e de fim de ano. No entanto, segundo o The New York Times, o relatório de resultados da empresa para este trimestre poderá ser diferente do habitual.

Com base em documentos internos a que o The Times teve acesso, mais de 100 marcas e até outros tipos de anunciantes, como candidatos políticos, suspenderam totalmente os seus anúncios no sítio Web, enquanto dezenas de outras estão a ponderar retirar as suas campanhas. Se os anunciantes não regressarem, o X poderá perder até 75 milhões de dólares em receitas de publicidade este ano.

Os documentos indicam como o X seria afetada pelo facto de as marcas abandonarem o sítio Web, incluindo as primeiras que suspenderam os seus anúncios pouco depois do polémico tweet de Elon Musk, em que este concordava com uma teoria da conspiração antissemita.

Pouco depois de ter publicado o seu tweet, a organização Media Matters publicou um relatório que mostrava anúncios no sítio Web ao lado de conteúdos antissemitas. Em resposta, a X interpôs uma ação judicial contra a organização, acusando-a de "fabricar, de forma consciente e maliciosa, imagens lado a lado que mostram as publicações dos anunciantes na plataforma de redes sociais da X Corp. ao lado de conteúdos neonazis e de franjas nacionais brancas".

Afinal, quem tramou a X?

A X afirmou na sua queixa que a Media Matters criou deliberadamente um ambiente para mostrar anúncios de alguns dos maiores anunciantes da plataforma ao lado de "conteúdos extremos e marginais".

Linda Yaccarino, CEO da empresa, defendeu o X num post e disse que apenas dois utilizadores viram o anúncio da Apple ao lado de conteúdo desagradável na plataforma. Um deles foi a Media Matters, acrescentou. A organização chamou o processo de X de "frívolo" numa declaração ao Engadget e disse que espera ganhar no tribunal.

IBM, Apple e Disney estavam entre as marcas que rapidamente retiraram os seus anúncios do X após os incidentes. A Lionsgate citou especificamente o tweet de Musk como motivo para suspender as suas campanhas publicitárias, enquanto a Ubisoft foi uma das primeiras empresas de videojogos a retirar os seus anúncios do X. De acordo com o relatório do The Times, a Airbnb suspendeu mais de 1 milhão de dólares em publicidade no X e a Netflix retirou 3 milhões de dólares em anúncios.

O X poderá também perder 4 milhões de dólares em receitas publicitárias devido ao facto de as subsidiárias da Microsoft terem suspendido as suas campanhas. A Uber e a Coca-Cola são duas outras marcas bem conhecidas que optaram por suspender a sua publicidade no X.

Numa declaração à publicação, a empresa disse que os números que viu estavam desatualizados ou "representavam um exercício interno para avaliar o risco total". Afirmou também que as receitas em risco eram apenas de cerca de 11 milhões de dólares e que o montante exato continua a flutuar à medida que alguns anunciantes regressam ou aumentam as suas despesas com publicidade.