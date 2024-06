Três dispositivos tecnológicos para levar para qualquer lado este verão

O verão está à porta e, apesar de tímidos, os dias de calor já se vão fazendo sentir. A pensar nesta época, de sol e boa disposição, a Huawei compilou três dispositivos tecnológicos essenciais para levar para qualquer lado, seja praia, campo ou piscina.

Entre protetores solares, toalhas e bebidas refrescantes, os dias de verão exigem sempre alguns indispensáveis para desfrutar em pleno do tempo quente. Além de tudo isto, na mochila, há sempre espaço para alguma tecnologia.

Seja na praia, no campo ou à beira da piscina, a Huawei afirma que o Watch GT4, o Watch Fit 3 e os FreeBuds 6i são três dispositivos essenciais para tornar as férias mais agradáveis.

Huawei Watch GT 4: elegante e tradicional para as noites de verão

O Huawei Watch GT 4 poderá ser uma boa opção para quem dá especial atenção ao estilo, adaptando-se a qualquer ocasião. Destaca-se pela versatilidade enquanto acessório de moda, pela aparência requintada e personalizável, bem como pela vertente de assistente pessoal, com funcionalidades abrangentes de saúde e bem-estar.

Apesar de fazer lembrar um relógio tradicional, é um dispositivo que monitoriza variados parâmetros de saúde e bem-estar, como o sono, stress e ciclo menstrual. Além disso, oferece outro tipo de funcionalidades para um dia a dia de verão mais prático, como mensagens rápidas, chamadas Bluetooth, reprodução de música e agenda.

Para uma utilização duradoura e sem preocupações, garante até duas semanas de autonomia e é compatível com iOS e Android.

Watch Fit 3: estilo ao quadrado para todas as ocasiões

Conforme conhecemos aqui, o design versátil e elegante deste Watch Fit 3 não passa despercebido. Para motivar os utilizadores a adotar um estilo de vida mais ativo e saudável, o smartwatch apresenta sugestões inteligentes de tipos e duração de exercícios com base nos hábitos de cada um, mais de 100 modos desportivos e 660 aulas, disponíveis na Huawei Health.

Está, ainda, equipado com o Huawei TruSeen 5.5, que permite a monitorização abrangente dos parâmetros de saúde, e o Huawei TruSeelp 4.0, que possibilita uma monitorização mais precisa e completa do sono, para que as festas de verão não sejam um tormento para o seu bem-estar.

O Watch Fit 3 garante até 10 dias de autonomia, suporta o carregamento rápido e é compatível com iOS e Android.

Huawei FreeBuds 6i: cancelamento de ruído para os dias de praia

Os FreeBuds 6i foram pensados para todos os utilizadores que não prescindem de ouvir música ou podcasts enquanto estão na praia ou na piscina. Estes auriculares fazem parte da linha True Wireless Stereo (TWS) e estão equipados com a tecnologia de cancelamento de ruído mais avançada da Huawei, a Intelligent Dynamic ANC 3.0.

Contam com um sistema de três microfones que melhoram significativamente a clareza na captação de som e, ainda, uma câmara de filtragem de ruído que reduz o som das conversas de fundo, ideal para os dias de praia mais movimentados ou para viagens de autocarro para conhecer novos destinos. Estes auriculares produzem um som de qualidade superior e permitem que o utilizador personalize o áudio com os efeitos Multi-EQ.

A autonomia da bateria é uma caraterística que os distingue de outros modelos, garantindo até 8 horas de utilização consecutiva e até 35 horas, quando utilizados com o estojo de carregamento. Suportam ainda a funcionalidade de carregamento rápido, que proporciona até quatro horas de autonomia com apenas 10 minutos de carregamento, para que os utilizadores possam fazer chamadas e ouvir música nos dias mais longos de verão.