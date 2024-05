Análise Huawei Watch GT 4: smartwatch com qualidade e autonomia a um preço inigualável

A Huawei criou um relógio bastante elegante, com sensores de qualidade e precisos, grande autonomia de bateria, funcionalidades interessantes e, além disso, a um preço que não passa despercebido. Sim, falamos do seu Watch GT 4. Portanto, deixamos hoje a nossa análise à versão de 41 mm deste poderoso smartwatch.

A linha de smartwatches GT da Huawei teve um ponto de viragem no mercado da tecnologia wearable. Para além do elevado desempenho dos seus dispositivos de saúde e desporto de gama alta, também oferece uma relação qualidade-preço verdadeiramente excecional - um pormenor que poucos modelos de outras marcas conseguem igualar. Esta premissa mantém-se com o lançamento do renovado Huawei Watch GT 4.

Especificações

Especificações Dimensões e Peso Dimensão: 41,3 mm × 41,3 mm × 9,8 mm

41,3 mm × 41,3 mm × 9,8 mm Dimensão do pulso: 120-190 mm

120-190 mm Peso: Aprox. 37 g (excluindo a bracelete) Ecrã Tamanho: Ecrã AMOLED a cores de 1,32 polegadas

Ecrã AMOLED a cores de 1,32 polegadas Resolução: 466 × 466 pixéis, PPI 352 Caixa do relógio Material: aço inoxidável Braceletes disponíveis Bracelete de malha milanesa dourada

Bracelete de aço inoxidável prateado

Bracelete de pele branca

Bracelete verde esmeralda Sensores Sensor de acelerómetro

Sensor giroscópio

Sensor magnetómetro

Sensor ótico da frequência cardíaca

Sensor barométrico

Sensor de temperatura Botões Botão de Navegação (coroa rotativa)

Botão Lateral Porta de carregamento Carregamento sem fios Requisitos do sistema Android 8.0 ou mais recente

iOS 13.0 ou mais recente Resistência à água Resistência à água de 5 ATM Conectividade NFC: Suportado

Suportado Bluetooth: 2,4 GHz, suporta BT5.2 e BR + BLE Ambiente Temperatura ambiente de funcionamento: -20 °C – +45 °C

-20 °C – +45 °C Bateria: Autonomia da bateria até 7 dias mediante uma utilização normal Autonomia da bateria até 4 dias em condições especiais Autonomia da bateria até 2 dias com o Always On Display ativado

Colunas e Microfone Colunas: Suportado

Suportado Microfone: Suportado Carregamento Requisitos de voltagem e corrente do carregador: 5V-9V CC/2A

Na caixa do Huawei Watch GT 4

Relógio

Base de carregamento (incluindo o cabo de carregamento)

Guia de Início Rápido, Informação de segurança e Cartão de garantia

Design e Construção elegantes

O Huawei Watch GT 4 tem um dos designs mais elegantes de todos os smartwatches que por aí andam no mercado. Em vez de ser mais um clone do Apple Watch, tem um mostrador redondo que poderia ser facilmente confundido com um relógio premium normal.

Se optar pela versão de 46 mm, o design é mais semelhante ao dos relógios GT anteriores, com asas ligadas e um aspeto geral mais robusto e masculino. Entretanto, a versão de 41 mm (a nossa) é mais delicada e feminina.

Existem quatro opções de braceletes para o dispositivo de 41 mm: bracelete de malha milanesa dourada, bracelete de aço inoxidável prateado, bracelete de pele branca e a nova bracelete verde esmeralda. Tivemos a sorte de poder testar a última, que é confortável de usar durante longos períodos de tempo e não fica com marcas de suor. Também complementa na perfeição a caixa em aço inoxidável prateado.

O Huawei Watch GT 4 de 41 mm pesa apenas 37 g sem a bracelete, o que significa que pude usá-lo durante longos períodos (incluindo durante a noite) sem o sentir pesado ou desconfortável. É positivo ver a marca chinesa a dar resposta aos utilizadores com estruturas mais pequenas.

Além disso, o dispositivo conta com uma resistência à água de 5ATM, pelo que pode levá-lo a dar umas braçadas na piscina.

Ecrã e Interface

O ecrã AMOLED de 1,32 polegadas da versão de 41 mm pode ser 0,1 polegadas mais pequeno do que o do seu "irmão mais velho", mas continua a ser grande, brilhante e arrojado. Tem uma resolução de 466 x 466 e 352ppi (326ppi na versão de 46 mm).

Nos testes, conseguimos ver facilmente o relógio sob luz solar intensa. É possível ativar a opção de ligar o ecrã quando se levanta o pulso. Esta funcionalidade também funciona durante a natação, se quiser ver rapidamente o seu ritmo cardíaco ou a distância percorrida.

Tal como noutros dispositivos da Huawei, os toques e deslizes são rápidos e reativos. Não encontramos qualquer atraso durante os testes.

Áudio Huawei Watch GT 4

O Watch GT 4 tem um microfone e uma coluna integrados no dispositivo. Pode reproduzir música, embora não consiga ver muitas pessoas a utilizarem esta funcionalidade. O mais provável é utilizá-lo para fazer chamadas e, felizmente, o microfone é muito nítido.

Em zonas sossegadas, conseguimos ouvir bem o parceiro, mas em ambientes mais movimentados, não recomendamos a sua utilização.

Os registos de voz após cada exercício são ativados automaticamente, por isso, se estiver numa aula de ioga, recomendamos que desative esta opção. Se estiver ativado, o Watch GT 4 também tem um treinador de voz durante as corridas que dá dicas - algo que pode ser interessante se for iniciante.

Software e funcionalidades - Saúde Huawei

O smartphone é uma parte essencial de uma nova funcionalidade chamada "Gestão de peso". O objetivo é controlar a ingestão de calorias em tempo real, as calorias ativas, as calorias em repouso e o défice global - todas estas informações podem ser encontradas no sub-menu "Gestão de peso" da aplicação Saúde Huawei.

Obviamente, nenhum smartwatch do mundo sabe o que se está a comer - isto tem de ser introduzido manualmente ou através de uma aplicação de terceiros que não está disponível em todo o lado. Mas se estiver a controlar as suas calorias, não precisará de uma aplicação separada para o fazer e as visualizações na app são bonitas.

Este dispositivo, tal como qualquer outro Huawei Watch, é um wearable para atletas amadores. Tem também meteorologia, cronómetro, mais atividades desportivas - como ténis, ténis de mesa, padel, badminton - e muito, muito mais.

Os corredores vão adorar o facto de poderem carregar um percurso (através da aplicação Saúde Huawei) e segui-lo. Existe também o chamado "algoritmo de posicionamento de fusão inteligente" que se torna cada vez mais preciso à medida que corremos.

O conjunto completo de sensores e funcionalidades chama-se agora TruSeen 5.5+ e inclui também os habituais sensores de ritmo cardíaco, SpO2, ciclo menstrual e qualidade do sono.

A conectividade é bastante modesta no Watch GT 4. O dispositivo é um simples relógio Bluetooth - não tem slot SIM, nem capacidades Wi-Fi. Pelo menos, o dispositivo permite fazer o download de músicas e reproduzi-las durante as atividades através da pequena coluna.

O Watch GT 4 pode ser ligado a qualquer smartphone Android ou IOS, e a todos os dispositivos Huawei com HarmonyOS, obviamente.

Quanto tempo dura a bateria do Huawei Watch GT 4?

Outra das secções que marcam as diferenças deste Huawei Watch GT 4 em relação aos seus concorrentes mais diretos é que este relógio inteligente da empresa chinesa os supera, por uma larga margem, em termos de autonomia de bateria.

Este relógio conta com quatro dias de utilização normal e sete dias de utilização prolongada. Estes números são bastante bons, tendo em conta as funcionalidades de monitorização disponíveis neste relógio.

Conseguimos utilizá-lo para monitorizar uma corrida de uma hora, mesmo quando a bateria desceu abaixo dos 10%, o que o coloca um passo à frente de outros dispositivos, como o Pixel Watch, que está classificado para um dia. Em termos de carregamento, demorou pouco mais de uma hora e meia a carregar.

Preço e disponibilidade desta máquina

Ambos os tamanhos do Huawei GT 4 são vendidos por um preço base de 219 € - isto para a versão em silicone preto do modelo de 46 mm, ou para a versão em pele branca do modelo de 41 mm. No topo da gama, o relógio custa até 339€ para a versão em aço inoxidável prateado. Pode comprar ambos os relógios diretamente à Huawei ou na Amazon.

Se não tenciona utilizar o seu smartwatch com um eSIM, então este relógio é muito mais económico do que o Watch 4 Pro.

Veredicto do Huawei Watch GT 4

O Huawei Watch GT 4 (41 mm) tem um dos melhores designs do mercado até à data. É leve, robusto e a duração da bateria também é excelente em comparação com alguns rivais. O controlo manual também é sólido neste relógio.

No entanto, este é outro dispositivo que é prejudicado pela experiência da aplicação que o acompanha, que limita algumas funcionalidades e faz com que não seja tão fácil de utilizar como outros que testamos.

Se estes aspetos não o incomodam, então este é um smartwatch com muito bom aspeto. Recomendamos este versão de 41 mm se tiver uma constituição física pequena e mais feminina. Se preferir um aspeto mais robusto e pretender uma maior autonomia da bateria, opte pela versão de 46 mm.

Huawei Watch GT 4