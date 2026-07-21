A câmara da Kodak que conquistou a Internet já voltou à Amazon

Depois de algum tempo esgotada, a Kodak Charmera regressou às prateleiras digitais da Amazon. A pequena câmara digital em formato de porta-chaves, que recupera o espírito das máquinas descartáveis dos anos 80, tornou-se um fenómeno viral, e já pode voltar a ser comprada.

Uma câmara pequena, mas com legado

A Kodak Charmera inspira-se na Kodak Fling, a primeira câmara descartável da marca, lançada em 1987, que tornou popular o espírito portátil e retro da fotografia point-and-shoot.

Décadas depois, a Kodak decidiu reinventar esse conceito num formato completamente diferente: uma câmara digital em miniatura, pequena o suficiente para pendurar num porta-chaves ou numa mala, mas capaz de tirar fotografias e gravar vídeo.

Depois de algum tempo esgotada, a câmara voltou finalmente a estar disponível na Amazon, sem necessidade de pré-encomenda.

As especificações da Kodak Charmera

Apesar do tamanho reduzido, a Charmera não se limita a ser um brinquedo decorativo. Entre as principais características, destacam-se:

Sensor de 1,6 MP, que produz fotografias e vídeos com uma qualidade propositadamente lo-fi , semelhante à de uma câmara descartável;

, semelhante à de uma câmara descartável; Gravação de vídeo em AVI a 30 fps , com resolução até 1440p , para um efeito visual que recorda as antigas câmaras de filmar caseiras;

, com , para um efeito visual que recorda as antigas câmaras de filmar caseiras; Bateria recarregável via USB-C, com cabo incluído;

Slot para cartão micro SD , compatível com cartões entre 1 GB e 128 GB (o cartão não vem incluído na maioria das versões);

, compatível com cartões entre 1 GB e 128 GB (o cartão não vem incluído na maioria das versões); Marca de data e hora nas fotografias , para reforçar o efeito nostálgico;

, para reforçar o efeito nostálgico; Quatro molduras vintage e sete filtros especiais, inspirados na estética clássica da Kodak.

A câmara é vendida em formato de blind box, com sete designs diferentes, transformando cada compra numa pequena lotaria.

Porque é que a Charmera está a gerar tanto interesse

O sucesso da Kodak Charmera não se explica apenas pelas especificações técnicas; até porque estas são bastante modestas para os padrões atuais.

O verdadeiro motor deste fenómeno é uma combinação de nostalgia, formato colecionável e preço acessível.

A febre pelas câmaras digitais em miniatura e pelo estilo Y2K tem vindo a crescer entre utilizadores mais jovens, que nunca viveram a era das câmaras descartáveis, mas encontram nelas uma estética divertida e imperfeita, muito distante da perfeição das câmaras dos smartphones atuais.

A isto soma-se o conceito de blind box, que torna a câmara ainda mais apetecível.

Depois, há ainda a componente prática, uma vez que a Charmera funciona também como um acessório de moda, podendo ser pendurada numa mochila, numa mala ou num porta-chaves.