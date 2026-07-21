Samsung entra no mundo dos cartões de crédito com o Galaxy Card

A Samsung está prestes a dar um passo pouco habitual para uma fabricante de tecnologia: lançar o seu próprio cartão de crédito. Chama-se Galaxy Card, chega em parceria com o Barclays e a Visa, e promete recompensar quem compra dispositivos, serviços e praticamente tudo o resto com cashback.

O que é o Galaxy Card

O Galaxy Card é o primeiro cartão de crédito da Samsung e nasce da parceria com o Barclays US Consumer Bank, que fica responsável pela emissão, e com a Visa, que garante a rede de pagamentos.

Na prática, funciona como qualquer cartão de crédito tradicional, mas com um detalhe: quanto mais próximo o gasto estiver do ecossistema Samsung, maior a percentagem de cashback devolvida ao utilizador.

O cartão, que não tem taxa anual, estará disponível em duas versões:

Virtual , para usar de imediato através da Samsung Wallet;

, para usar de imediato através da Samsung Wallet; Física em metal, com acabamento premium e o logótipo da marca a preto.

Quanto se pode poupar com o cartão da Samsung

A estrutura de recompensas é o grande argumento de venda deste cartão de crédito:

5% de cashback em compras feitas diretamente na Samsung, incluindo pré-reservas de novos dispositivos Galaxy;

3% em compras realizadas através da Samsung Wallet;

2% em serviços de streaming, como Netflix, Disney+ ou Spotify;

1% em todas as restantes compras.

Integração total com a Samsung Wallet

Tal como seria de esperar, o novo cartão vive dentro da Samsung Wallet, onde pode ser guardado junto de outros cartões, identificações digitais, chaves de carro e passes de eventos.

A empresa garante que a segurança fica a cargo do Samsung Knox, a mesma plataforma de proteção que já protege dados e transações nos smartphones Galaxy.

Em declarações à imprensa, Woncheol Chai, responsável pela equipa de Digital Wallet da Samsung, resumiu a proposta de valor do cartão como uma forma de simplificar o dia a dia dos utilizadores, recompensando-os sempre que pagam.

Por sua vez, o Barclays e a Visa destacaram a união da inovação da Samsung com a experiência bancária do primeiro e robustez da rede do segundo para criar um produto que acompanha o utilizador em qualquer compra.

Cartão de crédito da Samsung (ainda) não chega a Portugal

Com o Galaxy Unpacked à porta, as candidaturas antecipadas para o cartão de crédito da Samsung já estão disponíveis online para clientes elegíveis, mas é a partir de 22 de julho de 2026 que o cartão fica acessível ao público em geral, tanto pela Internet como nas lojas físicas da marca nos Estados Unidos.

Para já, o cartão é exclusivo do mercado norte-americano. A Samsung e o Barclays não deixaram qualquer indicação de expansão a Portugal ou à Europa.

Contudo, se o modelo se mostrar bem-sucedido, é possível que a marca venha a explorar parcerias semelhantes noutros mercados, futuramente.

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