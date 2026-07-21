Carros elétricos dispararam 52% na Europa e a culpa pode ser da guerra no Médio Oriente

Apesar de ainda haver quem duvide do futuro dos carros elétricos, os dados mais recentes mostram que até a instabilidade no Médio Oriente poderá estar a acelerar significativamente o crescimento das suas vendas.

Em junho de 2026, as vendas de veículos 100% elétricos cresceram 52% face ao mesmo mês de 2025, um desempenho impulsionado por novos modelos, melhores infraestruturas de carregamento e, de forma inesperada, pelo aumento do preço dos combustíveis provocado pela instabilidade no Médio Oriente.

Mercado europeu continua a crescer

Segundo dados da Dataforce, citados pela imprensa especializada, foram matriculados 1,38 milhões de automóveis na Europa durante o mês de junho, um crescimento de 13% em comparação com o mesmo período do ano passado.

A recuperação do mercado após os efeitos da pandemia continua a ser um fator importante, mas há outro elemento que ganha cada vez mais peso: a presença das fabricantes chinesas. Grupos como BYD, SAIC Motor, Chery e Geely já representam cerca de 10% das vendas europeias, com mais de 110 mil automóveis vendidos apenas em junho.

Elétricos crescem muito acima do mercado

Apesar do crescimento geral, é no segmento dos elétricos que se encontra a maior surpresa. As vendas de automóveis elétricos aumentaram 52% em relação a junho de 2025, mantendo uma tendência de forte expansão.

Entre os modelos que continuam a liderar o mercado destacam-se:

Tesla Model Y

Tesla Model 3

Renault 5 E-Tech

Škoda Enyaq

Ao mesmo tempo, começam a surgir modelos mais acessíveis, enquanto a oferta premium também aumenta, tornando o mercado bastante mais competitivo.

O petróleo mais caro está a empurrar consumidores para os elétricos

Uma das razões apontadas para esta mudança é o impacto económico da guerra no Médio Oriente. Desde a intensificação do conflito envolvendo os Estados Unidos, Israel e o Irão, o mercado petrolífero sofreu perturbações significativas.

A produção, a refinação e, sobretudo, o transporte de petróleo através do Estreito de Ormuz foram afetados, contribuindo para uma subida generalizada dos preços dos combustíveis.

Em vários países europeus, os combustíveis ficaram cerca de 20% mais caros, existindo mercados onde gasolina e gasóleo ultrapassam facilmente os 2,5 euros por litro.

Este cenário levou muitos consumidores a reconsiderar a compra de um automóvel elétrico, tanto novo como usado, uma vez que os custos de utilização se tornaram bastante mais atrativos quando comparados com os veículos de combustão.

Também os híbridos continuam a crescer

O aumento do preço dos combustíveis não beneficiou apenas os elétricos. Os híbridos plug-in registaram um crescimento de 25%, enquanto os híbridos convencionais aumentaram 26%, refletindo igualmente a influência das políticas ambientais adotadas por vários países europeus e das metas de redução de emissões impostas pela União Europeia.

Marcas chinesas continuam a ganhar terreno

Os fabricantes chineses mantêm uma forte expansão no mercado europeu. Marcas como XPENG, Leapmotor, Geely, BYD, SAIC e Chery continuam a aumentar rapidamente as suas vendas, beneficiando de uma gama de veículos tecnologicamente competitiva e, em muitos casos, com preços mais acessíveis do que os concorrentes tradicionais.

Em sentido contrário, algumas marcas históricas perderam quota de mercado durante o último ano. Entre elas encontram-se Ford, Land Rover, DS, Alfa Romeo e Mitsubishi, que registaram quedas nas vendas em comparação com junho de 2025.

A tendência parece estar longe de abrandar

Os dados de junho reforçam uma tendência que se tem vindo a consolidar ao longo de 2026: os automóveis eletrificados continuam a ganhar peso nas vendas europeias.

Outros relatórios do setor mostram igualmente um crescimento robusto dos veículos com ficha. No primeiro semestre de 2026, os veículos eletrificados (100% elétricos e híbridos plug-in) já representam cerca de 22% do mercado em vários países europeus, confirmando que a transição para a mobilidade elétrica está a acelerar.